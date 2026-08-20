Yemen ataca instalaciones de Aramco y aeropuerto en Najrán en Arabia Saudí

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, ha precisado este jueves que las fuerzas yemeníes han atacado un objetivo estratégico saudí en el aeropuerto de Najrán y, en una segunda operación, han alcanzado instalaciones de Aramco en la misma ciudad.

Asimismo, ha aseverado que dichas operaciones se han llevado a cabo en respuesta a la violación del espacio aéreo de la gobernación de Saada por parte de Arabia Saudí.

El general Sari ha asegurado que las fuerzas yemeníes siguen protegiendo la soberanía de Yemen ante cualquier violación y defendiendo este principio.

Las operaciones yemeníes responden a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto por Arabia Saudí y sus aliados regionales a Yemen, en el marco de una guerra lanzada con apoyo de EE.UU. y Occidente en marzo de 2015, que las Naciones Unidas han descrito repetidamente como uno de los principales factores que impulsan una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Desde el 20 de julio, Yemen ha atacado ocho petroleros saudíes: cinco en el mar Rojo y tres en el golfo de Adén y el mar Arábigo. También fuerzas yemeníes han impedido el paso de 48 petroleros saudíes, obligándolos a regresar. De ellos, 34 fueron impedidos de atravesar el mar Arábigo y el océano Índico, mientras que otros 14 no pudieron cruzar el mar Rojo.

Yemen responsabiliza a Arabia Saudí de las consecuencias de cualquier nueva escalada de violencia y sostiene que Riad no tiene otra opción que levantar el bloqueo impuesto al pueblo yemení. Asimismo, exige al reino saudí que ponga fin a su agresión ilegal contra Yemen y respete los derechos legítimos del pueblo yemení.