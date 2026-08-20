¿Cómo el Imam Hasan al-Askari (P) fue guía del pueblo desde el corazón del cautiverio?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Imam Hasan al-Askari (P), a los veintiséis años y tras el martirio de su venerado padre, asumió el cargo de la imamato cuando su bendita vida contaba apenas con 28 años, y su período de imamato, de seis años, es considerado el más corto entre los Imames Doce (P). Sin embargo, esos mismos seis años constituyeron la etapa histórica más sensible y decisiva antes de la era de la Ocultación. La ciudad en la que vivía el Imam se llamaba «Samarra», pero esta ciudad, más que un lugar de residencia, era un cuartel militar («Askar»), donde cada ida y venida quedaba registrada. El gobierno abasí había puesto al Imam bajo arresto domiciliario, y parte de este breve período transcurrió también en prisión. Pero la pregunta es la siguiente: ¿podían estas restricciones impedirle cumplir con su responsabilidad?

El Imam Hasan al-Askari (P), para responder a este gran desafío, llevó a cabo una iniciativa sin igual, que no fue otra cosa que la red de representación (wikala). Esta red tenía sus raíces en una organización que se había formado desde la época del Imam al-Sadiq (P) y que se había fortalecido en tiempos de los Imames al-Yawad y al-Hadi (P), pero el Imam al-Askari (P) la llevó a su máxima eficacia y, más importante aún, la diseñó como preparación para la era de la Ocultación. Dicho de otro modo, con esta red, él preparaba a la comunidad shií para la época del liderazgo «a distancia», una época en la que ya no sería posible el contacto directo con el Imam y en la que la gente debería ser guiada a través de sus representantes.

¿Cómo funcionaba la red? Esta red cohesionada operaba de manera tan poderosa que era como si el propio Imam estuviera presente directamente en todos los puntos del mundo islámico. La estructura de esta red era la siguiente:

Los representantes (wukala) estaban establecidos en distintas ciudades, como Kufa, Qom, Nishapur, Rey, Yemen y Azerbaiyán. Cada región contaba con un representante principal, que estaba en contacto directo con el Imam, y el resto de los representantes actuaban bajo su supervisión. Esta estructura jerárquica y confidencial impedía la infiltración de los espías del gobierno.

Las funciones de estos representantes abarcaban los siguientes ejes vitales:

Transmitir los mensajes y órdenes del Imam a las regiones más remotas, de tal manera que el gobierno abasí nunca pudiera hallar el rastro de esa comunicación.

Recaudar los derechos religiosos (el jums y el zakat) de los shiíes y entregarlos al representante principal, quien finalmente los hacía llegar al Imam. Esta labor garantizaba la independencia financiera de la comunidad shií frente al gobierno.

Responder a las preguntas jurídicas y doctrinales de los shiíes en ausencia del Imam, lo que hacía que la comunidad dependiera, desde el punto de vista del conocimiento, de la red, y no únicamente de la persona del Imam.

Presentar a personas íntegras y capaces como colaboradores especiales, algunos de los cuales, finalmente, fueron preparados para la época de la Ocultación Mayor.

El Imam, con sumo cuidado, elegía a personas que, además de contar con idoneidad científica y moral, tenían la capacidad de trabajar en un ambiente completamente secreto y confidencial. Entre estos destacados colaboradores se encuentran:

Abu Amr Uzmán ibn Saíd al-Amri, quien desde los once años estuvo al servicio del Imam al-Hadi (P) y más tarde se convirtió en el primer representante especial (na'ib) del Imam al-Mahdi (P). Fue él quien, en el cortejo fúnebre del Imam, fue presentado como su albacea (wasi).

Ahmad ibn Ishaq al-Ashari al-Qomi, representante y enviado del pueblo de Qom, que era el puente entre el centro shií en Samarra y una de las bases shiíes más importantes de Irán.

Abu Hashim Dawud ibn Qasim al-Yafari, quien descendía de Yafar al-Tayar y alcanzó a tres Imames (al-Yawad, al-Hadi y al-Askari).

Fadl ibn Shazan, uno de los shiíes más prolíficos, cuyas obras contaban con la aprobación del Imam y que era el eslabón de unión entre el Imam y los shiíes de Jorasán.

¿Por qué esta acción, en aquellas circunstancias, fue una medida excepcional? Para comprender la magnitud de este movimiento, es necesario tener en cuenta tres puntos clave:

Primero; la restricción absoluta: el Imam vivía en una ciudad militar donde cada uno de sus movimientos era vigilado. Los agentes del gobierno incluso buscaban averiguar con quién se reunía el Imam. En un ambiente semejante, crear una red nacional clandestina no solo requería valentía, sino también una inteligencia y una prudencia sin igual.

Segundo; la amenaza se convirtió en oportunidad: el gobierno abasí, mediante el cerco al Imam, pretendía separarlo de la comunidad y debilitar su papel de guía. Pero el Imam, con la red de representación, no solo no se separó, sino que extendió su influencia desde Samarra a todo el territorio islámico. Fue como si, al cerrarse la puerta de la casa, se abrieran innumerables ventanas hacia el mundo.

Tercero; la preparación para un futuro grande: aunque el Imam tuvo una vida corta, con esta red construyó una infraestructura que sirvió no solo durante su vida, sino también después de su martirio y durante las épocas de la Ocultación Menor y la Ocultación Mayor. Es decir, con esta labor, sustituyó a la «persona» por un «sistema», para que la comunidad nunca quedara desorientada.

La gran lección de la conducta (sira) del Imam Hasan (P) para hoy: la restricción no es el final del camino

La vida del Imam Hasan al-Askari (P), en este sentido, contiene tres mensajes perdurables para cualquiera que, en cualquier circunstancia difícil y bajo cualquier vigilancia, sienta que no tiene camino para progresar e influir:

La restricción no es el final del camino, sino el comienzo de la creatividad. El Imam demostró que, si hay voluntad, es posible crear, desde el seno de las circunstancias más restrictivas, las influencias más amplias. Cuando el camino directo se cierra, hay que encontrar los caminos indirectos. La estructura es más poderosa que la persona. El Imam, al crear una red, redujo la dependencia de la comunidad respecto a su presencia física. Esto significa que, si usted diseña un sistema que continúe sin usted, su influencia será duradera, no temporal.



3. La previsión es el principio esencial de todo movimiento eficaz. El Imam planificó no solo para las necesidades de hoy, sino para los desafíos de mañana. La red de representación fue una respuesta a la época de la Ocultación, no solo una respuesta al arresto domiciliario. Esto significa que todo movimiento eficaz debe tener un horizonte más amplio que las circunstancias actuales.

El Imam Hasan al-Askari (P), en el breve y arduo período de su imamato, demostró que el verdadero significado del liderazgo no es rendirse ante las restricciones, sino encontrar nuevos caminos de comunicación, de generación de esperanza y de guía. La red de representación no fue solo un mecanismo de comunicación; fue un puente entre el pasado y el futuro, entre la presencia y la ausencia, entre la opresión y la libertad, y entre el «no puedo» y el «puedo».

Con esta sabia estrategia, él no solo preservó a la comunidad shií en el período histórico más difícil, sino que también nos enseñó que, incluso en las circunstancias más duras, se pueden dejar las influencias más brillantes; basta con que, en lugar de mirar los muros cerrados, busquemos los caminos abiertos.

Zahra Salehifar, especialista en Corán y Hadiz, estudiante de maestría en Gestión de Medios de Comunicación.

Fuentes