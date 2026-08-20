  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Irán

Irán intenta actualizar la industria defensiva con base en las “lecciones de las guerras recientes”

20 agosto 2026 - 23:45
Código de noticia: 1855017
fuente: irna
Irán intenta actualizar la industria defensiva con base en las “lecciones de las guerras recientes”

El Ministerio de Defensa y Apoyo a las Fuerzas Armadas de Irán afirmó en un comunicado con motivo del Día de la Industria Defensiva que los conflictos recientes con Estados Unidos e Israel han sido una oportunidad para identificar nuevas necesidades y trazar el rumbo futuro, por lo que se impulsará una “revolución” permanente en el sector, “sin caer en el estancamiento ni en la complacencia”.

El texto oficial subraya que la guerra reciente ya es parte del pasado, y que el objetivo no es otro que renovar, recrear y actualizar constantemente la industria de defensa para adaptarla a los hallazgos y enseñanzas extraídas.

El ministerio enfatizó que este proceso no se limita a fabricar nuevos productos, sino que implica transformar la manera de pensar, los modelos de diseño, producción, gestión tecnológica, así como la integración de capacidades basadas en el conocimiento, la inteligencia artificial y la velocidad para convertir el saber en poder defensivo operativo. 

El comunicado introduce el concepto de "revolución de la industria defensiva", basado en un modelo de participación nacional-defensiva, que concibe el cambio como un proceso dinámico y continuo. El ministerio insistió en que no hay lugar para el orgullo ni la inquietud, sino para el aprendizaje constante y la adaptación ágil, con el fin de mantener la disuasión y la preparación frente a amenazas híbridas y convencionales, en un contexto regional e internacional de rápida evolución tecnológica y geopolítica.

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha