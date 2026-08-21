Declaración de 12 países árabes e islámicos condena la política de asentamientos de Israel y el ataque a Siria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según Al Jazeera, los ministros de Asuntos Exteriores de 12 países árabes e islámicos condenaron, en una declaración conjunta, la política de asentamientos ilegales de Israel en los territorios palestinos ocupados.

Según el informe, condenaron las actividades de asentamiento en la Jerusalén oriental ocupada, los crímenes de los colonos contra los palestinos y el respaldo de las autoridades ocupantes a estas acciones.

En la declaración se subrayó el respaldo a los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas y la imposición de sanciones contra los responsables de los asentamientos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 12 países árabes e islámicos también pidieron al Consejo de Seguridad que adopte medidas urgentes para detener la expansión de los asentamientos ilegales.

Asimismo, los ministros de Asuntos Exteriores de los 12 países árabes e islámicos condenaron los ataques aéreos israelíes contra la base militar de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria, y los calificaron de flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de ese país.

En la declaración también se advirtió de que este tipo de ataques por parte de Israel podría debilitar los esfuerzos de Siria por restablecer la seguridad, y que la continua violación de la soberanía siria por parte de Israel podría derivar en una escalada creciente de las tensiones.