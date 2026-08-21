EEUU alerta a aliados por Irán: “o estáis con nosotros o estáis contra nosotros”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó el jueves a los aliados de Washington a tomar partido en la guerra económica contra Irán, anunciada por el presidente Donald Trump.

“O estáis con nosotros o estáis contra nosotros”, advirtió Bessent en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC, en la que lanzó múltiples advertencias a los socios de Washington, sin identificar a ningún país concreto.

Bessent apeló directamente a los aliados estadounidenses para que se sumen a la presión económica contra Teherán. “Si insistís en hacer negocios con ellos, ya sea transfiriendo dinero, comprando su petróleo o realizando primero el transporte marítimo, entonces el Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de Estados Unidos pondrán todo su poder y fuerza para obligaros”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que Trump anunciara una nueva campaña de presión económica contra Irán, ampliando las advertencias de Washington a empresas y países que mantengan relaciones comerciales con Teherán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente las nuevas sanciones estadounidenses, calificándolas de “terrorismo económico” y “crímenes contra la humanidad”.