Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un discurso pronunciado hoy viernes en una reunión de la Asociación Islámica de la Sociedad Médica Iraní en Teherán, el presidente Masud Pezeshkian ha descrito el memorando de entendimiento de Islamabad como un resultado “honorable y valioso” de las negociaciones, y ha rechazado las insinuaciones de que Teherán se hubiera rendido o hubiera hecho concesiones significativas.

“No encuentran ni una sola cláusula en este acuerdo que indique rendición; todos los compromisos están relacionados con la otra parte”, ha enfatizado.

El mandatario ha dejado en claro también que el acuerdo no significa que Irán se someterá si Estados Unidos o sus aliados lanzan otro ataque.

“Bajo ninguna circunstancia cederemos ante la intimidación, de eso no hay duda. Nos opondremos a ellos hasta nuestro último aliento y les daremos una respuesta aplastante”, ha aseverado.

En otra parte de su intervención, Pezeshkian ha sugerido que poner fin a la guerra mientras Irán es fuerte y poderoso sería lo correcto, remarcando que el mundo reconoce la victoria de Irán y considera a Estados Unidos como “detestado” por atacar escuelas, hospitales e infraestructuras en violación de todas las normas.

Estados Unidos y el régimen israelí impusieron dos guerras ilegales contra Irán en 2025 y 2026. El país persa respondió a los ataques no provocados con operaciones precisas contra objetivos militares estadounidenses e israelíes en toda la región, infligiendo graves daños a los enemigos.

Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos el 18 de junio, con la mediación de Pakistán y Catar. El pacto tenía como objetivo poner fin a la guerra y establecer un período de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos por parte de Estados Unidos provocó el colapso del acuerdo pocos días después de su firma, desencadenando una nueva ronda de guerra que se prolongó durante más de dos semanas en julio.

El miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una nueva ofensiva económica contra Irán y calificó la medida como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país.

Trump amenazó a Irán sin tener en cuenta que la República Islámica no solo ha sabido sortear años de sanciones unilaterales, sino que también está saliendo airosa de la agresión militar con estrategias efectivas, como controlar el estrecho de Ormuz, que ha disparado el precio de los combustibles, afectando en particular a los estadounidenses.