Terremoto de magnitud 7,2 sacude el sur de Perú y deja tres heridos leves

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió el jueves la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) situó el epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, a una profundidad de 108 kilómetros. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 6,7 y una profundidad de unos 67 kilómetros.

La intensidad alcanzó el nivel III-IV en Coracora. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio de Defensa, se registraron daños en al menos 22 viviendas, entre 9 y 11 colegios y alrededor de 12 centros de salud en Ayacucho y en regiones vecinas como Cusco y Apurímac. Tres personas resultaron levemente heridas durante la evacuación y fueron atendidas en el Hospital de Apoyo de Coracora. También se registraron interrupciones del suministro eléctrico que afectaron a más de 9.000 usuarios en Nazca (Ica) y Puquio (Ayacucho).

El movimiento fue percibido con fuerza en varios distritos de Parinacochas y en Nazca, y de forma moderada o leve en zonas de Ica, Pisco, Apurímac y Moquegua. No se emitió ninguna alerta de tsunami. También se registraron dos réplicas de magnitud 4,2 y 4,0. El USGS asignó una alerta verde, debido a la baja probabilidad de víctimas y daños graves. Las autoridades nacionales enviaron equipos de evaluación y respuesta a la zona.