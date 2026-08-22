¡Incluso en el rincón más oscuro de la Tierra hay una mesa servida!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El tema de la provisión de las necesidades de los seres vivos, o dicho de otro modo, de su sustento (rezq), es una de las cuestiones más fascinantes cuyos secretos se van develando con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, y la ciencia va revelando nuevas y sorprendentes facetas de él.

En el pasado, todos los científicos se preguntaban de qué manera se proveía el alimento a los seres vivos que pudieran existir en las profundidades de los mares, pues el origen principal de los alimentos se remonta a las plantas y vegetales, los cuales a su vez necesitan la luz del sol; y en las profundidades de más de 700 metros no existe luz alguna, sino que una noche oscura y eterna se cierne sobre ellas.

Sin embargo, pronto quedó claro que la luz del sol hace crecer plantas microscópicas en la superficie del agua y en el lecho de las olas, y cuando estas completan su etapa de maduración, caen hacia las profundidades del mar como un fruto maduro, proporcionando así la mesa del sustento para los seres vivos que habitan en las honduras del agua.

Por otra parte, son numerosas las aves que se alimentan de los peces del mar; incluso existen especies de murciélagos que, en la oscuridad de la noche, se sumergen en las profundidades del agua como un buzo experto, identificando y localizando a su presa mediante ondas especiales similares a un radar que emiten desde su nariz, y así la extraen.

El sustento de algunas especies de aves está oculto entre los dientes de ciertos animales gigantescos del mar. Estos animales, que tras alimentarse de criaturas marinas necesitan una especie de «mondadientes natural», se acercan a la orilla y mantienen abierta su boca, que no se asemeja poco a una pequeña cueva; aquel grupo de aves cuyo sustento ha sido destinado allí entran en esta «cueva» sin ningún temor ni inquietud, y buscan su sustento entre los dientes del enorme animal, llenando así su vientre con este alimento ya preparado, y a la vez liberando al animal de estos restos molestos; y cuando ambos concluyen su tarea y las aves emprenden el vuelo, el animal, sintiendo alivio, cierra su boca y se sumerge de nuevo en las profundidades del agua.

En verdad, la manera en que Dios provee el sustento a las diferentes criaturas es asombrosa: desde el feto que se encuentra en el vientre materno, al cual nadie tiene acceso alguno en esa misteriosa oscuridad, hasta los diversos insectos que viven en las profundidades oscuras de la tierra, en madrigueras sinuosas, entre los árboles, en las cimas de las montañas y en el fondo de los valles; ninguno de ellos está jamás oculto ni escondido ante Su ciencia. Y tal como dice el Corán, Dios conoce tanto su morada y «dirección principal» como su ubicación itinerante, y dondequiera que se encuentren, les concede su sustento.

Es interesante que, en los versículos del Corán, al tratar el tema de quienes reciben el sustento, se emplea la expresión «dabba» (criatura que se mueve), (1) lo cual constituye una sutil alusión a la cuestión de la relación entre la «energía» y el «movimiento».

Sabemos que allí donde existe movimiento, se requiere una sustancia generadora de energía, es decir, una sustancia que sea el origen del movimiento. El Corán, en los versículos en cuestión, también dice que Dios provee el sustento a todas las criaturas en movimiento.

Y si interpretamos el movimiento en su sentido más amplio, este también abarca a las plantas, pues ellas también poseen un movimiento sumamente sutil y delicado en su proceso de «crecimiento»; por esta razón, en nuestra filosofía, uno de los tipos de movimiento se considera precisamente la cuestión del «crecimiento». (2)

Notas:

(1). Sura Hud, versículo 6.

(2). Recopilado del libro: Tafsir-e Nemuneh, del Gran Ayatolá Naser Makárem Shirazi, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 33ª edición, t. 9, p. 34.