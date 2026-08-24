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La mezquita; más allá de un lugar de culto

24 agosto 2026 - 14:26
Código de noticia: 1856447
fuente: Abna24
La mezquita; más allá de un lugar de culto

En la sociedad islámica, la mezquita no es únicamente un lugar de culto, sino también una institución social y cultural que desempeña un papel en la configuración de la identidad colectiva, la preservación de los valores religiosos y el fortalecimiento de la cohesión social. Por ello, a lo largo de diferentes períodos históricos, la mezquita ha sido siempre uno de los principales pilares de la identidad religiosa y cultural de la sociedad y ha estado en el centro de la confrontación entre distintas corrientes.

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