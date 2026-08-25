Catedrático de la Universidad de Cambridge en diálogo con ABNA: el ataque de Trump contra Irán fue la mayor estupidez de Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Durante las últimas décadas, la estrategia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico se basó en el eje de una presencia máxima y la consolidación de su hegemonía; sin embargo, el surgimiento de capacidades asimétricas de drones y misiles en la región —especialmente después de los ataques con misiles y drones de Irán contra las bases de ese país en la zona— ha enfrentado a esta doctrina con desafíos existenciales. Actualmente, el evidente traslado de tropas desde los focos de alto riesgo del Golfo Pérsico hacia la profundidad geográfica de Jordania y Arabia Saudí, más allá de un simple cambio de disposición militar, ha generado una profunda contradicción entre las políticas declaradas por la Casa Blanca y las realidades del terreno.

Este traslado ha planteado interrogantes fundamentales para los observadores internacionales: si Washington está llevando a cabo una retirada gestionada desde una era dorada de hegemonía, o si con este giro busca ganar tiempo para preservar su peso estratégico en una región donde la confianza en el paraguas de seguridad de Estados Unidos se debilita más que en cualquier otro momento.

Por otra parte, la afirmación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de que sus políticas agresivas y operaciones militares se llevan a cabo con el objetivo de apoyar al pueblo iraní, presenta una brecha profunda e innegable con las realidades del terreno. Mientras la Casa Blanca insiste constantemente en que está del lado del pueblo de Irán, la presión económica máxima no persigue otro objetivo que el colapso de los medios de subsistencia de ese mismo pueblo, y esta gran paradoja en la política exterior de Trump retrata un rostro inhumano de las políticas de Washington, y demuestra que, en este juego, el pueblo no es el objetivo de la liberación, sino la víctima de un afán geopolítico desmedido.

Retirada de las tropas estadounidenses del Golfo Pérsico: ¿cambio de disposición o aceptación de la realidad del terreno?

En este contexto, el profesor John Dunn, catedrático emérito de Teoría Política en la Universidad de Cambridge y miembro del King's College, así como profesor honorario de la Universidad Renmin de China en Pekín, declaró a ABNA, al ser consultado sobre el cambio en la estrategia militar de Washington y el traslado de tropas estadounidenses del Golfo Pérsico hacia países como Jordania y Arabia Saudí —y sobre si esto refleja realmente una retirada de Estados Unidos o un giro estratégico hacia la defensa pasiva y la descentralización para reducir la vulnerabilidad frente a los ataques con misiles y drones de Irán, así como el impacto de este cambio de posición en el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico—: «Sí, se trata de un proceso de retirada evidente. Sin embargo, no se puede determinar el grado de su impacto en el equilibrio militar en la región del Golfo Pérsico, ya que depende de otros factores, como la insistencia continua de Trump en la guerra con Irán y el nivel de atención que preste a la región tras el fin de la guerra.»

Al responder a la pregunta de si, en vista de los informes de los medios sobre la vulnerabilidad de las bases estadounidenses, ha llegado a su fin la era de la doctrina de presencia militar máxima de Estados Unidos en Oriente Medio, y si esta transformación podría generar un vacío de seguridad que obligue a los actores regionales a llenarlo mediante la creación de acuerdos de seguridad independientes, afirmó: «Creo que es poco probable que el propio Trump, y mucho menos su sucesor, sea quien sea, pierda simplemente el interés y la atención hacia la región del Golfo Pérsico. Sea cual sea el resultado de la guerra, y cuando finalmente llegue, sin duda todos los actores regionales examinarán muy activamente hasta qué punto pueden protegerse a sí mismos cooperando con otras potencias.»

La mayor estupidez estratégica de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam

Este catedrático de la Universidad de Cambridge, al referirse a las declaraciones de Wendy Sherman, exsubsecretaria de Estado de Estados Unidos, según las cuales el comportamiento de Trump refleja una frustración, y al analizar hasta qué punto esa frustración podría empujar la política exterior estadounidense hacia decisiones impulsivas y carentes de estrategia a largo plazo, así como su posible efecto en los cálculos de los aliados de Estados Unidos en la región y en el grado de confianza que estos depositan en el paraguas de seguridad de Washington, señaló: «Creo que la insensatez de Trump al sumarse al ataque de Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen sionista, contra Irán, y las consecuencias imprevistas que ha tenido hasta ahora, han destruido toda la confianza que otros países depositaban en la transparencia y la credibilidad de la política exterior estadounidense. Su decisión de hacerlo ha sido la mayor estupidez estratégica de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam.»

La victoria política de Irán en la guerra y la oportunidad de consolidar sus logros en el ámbito diplomático

Al responder a la pregunta de si el objetivo final de Irán con las presiones militares fue modificar los cálculos estratégicos del Pentágono, y suponiendo que Washington aceptara esta retirada, cómo podría Irán convertir este logro sobre el terreno en una victoria política duradera en el ámbito de la diplomacia internacional, afirmó: «El Gobierno de Irán tiene sus propias preocupaciones particulares, especialmente la destrucción de Israel. El Gobierno de Irán ha logrado actualmente una gran victoria política en la guerra, y sin duda puede consolidar esta victoria de manera indefinida comprometiéndose con el establecimiento de un Estado palestino en lo que queda de Cisjordania y Gaza, sobre la base de la solución de dos Estados; porque sabemos que el objetivo de la destrucción de Israel es algo que muchos otros países del mundo no aceptan, independientemente de lo que piensen sobre el proceso de creación de ese régimen y de lo que sientan respecto a las políticas de Israel desde la muerte de Isaac Rabin, exprimer ministro de ese régimen.»

Las sanciones contra Irán: una herramienta cuyo fin Washington no puede dar por seguro

El profesor Dunn, al evaluar las afirmaciones de Trump sobre la aplicación de la presión económica más severa contra Irán y sobre si estas sanciones le producirán o no el resultado deseado, declaró: «Irán posee una amplia experiencia en materia de sanciones. Este país cuenta con suficientes aliados que son enemigos de Estados Unidos, lo cual le permite resistir las sanciones indefinidamente. Por supuesto, no se puede pasar por alto que el pueblo de Irán sufrirá enormemente por la continuación de estas sanciones. Con Trump, nadie sabe cuánto durarán estas sanciones; tal vez esta misma noche sean todas revocadas.»