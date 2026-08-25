Las mujeres que tomaron el timón de la guía; un relato no olvidado sobre el poder de las mujeres en los albores del Islam

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Tras el martirio del Imam Hasan al-Askari (P) en el año 260 de la Hégira, la comunidad shií atravesó uno de los momentos más delicados de su historia. El Imam del Tiempo (P) tenía tan solo cinco años, y muchos shiíes ni siquiera sabían de su existencia. Por otro lado, los abasíes buscaban con gran insistencia al hijo del Imam para eliminarlo. En estas circunstancias críticas, ¿quién tomó en sus manos el estandarte de la guía?

"Jadda", es decir, Susan al-Magrebí, madre del Imam Hasan al-Askari (P) y abuela del Imam del Tiempo (P). Una mujer que, tras el martirio de su hijo, asumió la gestión de los asuntos de la comunidad shií y, con prudencia y sagacidad, administró la relación con los shiíes. Fue ella quien, en ausencia del Imam del Tiempo (P), guio a la comunidad y preparó el terreno para la presentación del duodécimo Imam.

Susan, conocida también con los nombres de Hudaiz, Salil y Samana, ingresó inicialmente como esclava en la casa del Imam al-Jawad (P) y más tarde se convirtió en esposa del Imam al-Hadi (P). Lo que la distinguió de las demás no fue su origen aparente, sino su pureza, su piedad y sus méritos morales.

En su primer encuentro con ella, el Imam al-Hadi (P) dijo: "Salil está pura y libre de maldades, impurezas y suciedades", y a continuación le dio la buena nueva: "Pronto Dios otorgará, de su seno y de su descendencia, a Su Prueba (Huyya) sobre la creación, quien llenará la tierra de justicia y equidad". Lo sorprendente es que el Imam al-Hadi (P) le dijo también: "Eres madre de dos Imames infalibles"; uno de ellos el Imam Hasan al-Askari (P), y el otro el Imam del Tiempo (P), que desciende de ella. Esta elevada posición demuestra la capacidad incomparable de esta dama para desempeñar un papel en los niveles más altos de la guía de la comunidad.

En las críticas circunstancias posteriores al martirio del Imam al-Askari (P), fue Jadda quien se convirtió en su albacea (administradora de sus fundaciones piadosas y limosnas). Ella asumió la responsabilidad de guiar y gestionar a los shiíes, actuó como intermediaria entre la gente y el Imam del Tiempo (P), y se enfrentó a Ja'far al-Kadhab (hermano del Imam al-Askari) para preservar el legado del imamato.

Se relata en las fuentes históricas que, cuando Ja'far al-Kadhab reclamó para sí el imamato y la totalidad de la herencia, Jadda, con total astucia, gestionó el asunto de tal manera que los abasíes no se enteraran de la existencia del hijo del Imam al-Askari (P), y finalmente, tras siete años, la herencia se repartió entre ella y Ja'far. Pero lo más sorprendente de todo fue su estrategia incomparable para anunciar el nacimiento del Imam del Tiempo (P). Jadda, junto con Hakima Jatún (tía del Imam al-Askari), gestionaron el nacimiento del Imam y guardaron este secreto divino hasta que las condiciones estuvieron preparadas. Fue ella quien, tras el nacimiento, mostró al recién nacido al Imam al-Askari (P) y preparó el terreno para presentarlo a los shiíes más allegados.

El Sheij at-Tusi escribe en su libro "al-Ghayba" que el Imam al-Askari (P) nombró a su madre como su albacea para que el nacimiento de su hijo permaneciera oculto, y comparó este acto con el del Imam Huséin (P), quien, en apariencia, nombró a su hermana, la Excelencia Zainab (P), como su albacea para preservar la vida del Imam as-Sayyad (P). El Al-lama Maylisi, en su libro "Yala al-Uyun", la describe como "una mujer casta, generosa y en el más alto grado de rectitud, devoción y piedad". El Sheij Abbas Qomi, por su parte, la llamó "la más pura, la más piadosa y la más excelsa dama de su época".

Hakima Jatún (tía del Imam al-Askari) dijo a quien le preguntó: "El Imam al-Askari (P) había escrito a su madre... ¿A quién deben recurrir los shiíes? Dijo: a su abuela, la madre de Abu Muhammad (P)". Esta frase demuestra con claridad que, incluso en vida del Imam al-Askari (P), Jadda ya había sido presentada como referencia y refugio de los shiíes.

Quizás este papel pueda compararse con el de la Excelencia Zainab (P), una mujer que en Karbala, a pesar de que el Imam as-Sayyad (P) estaba vivo y era considerado el Imam infalible, asumió el papel principal en la transmisión del mensaje y en la preservación de la continuidad del imamato. En efecto, en circunstancias en que el enemigo buscaba la destrucción total del mensaje de Ashura, fue Zainab quien pronunció el sermón, gestionó a los cautivos y escribió la historia a favor del frente de la verdad. El Imam as-Sayyad (P), al describir a Zainab (P), dijo: "Tú, gracias a Dios, eres sabia sin que nadie te haya enseñado, y comprendes sin que nadie te haya hecho comprender"; es decir: por la gracia de Dios, eres una sabia a quien nadie instruyó, y una entendida a quien nadie hizo entender. Esta frase revela el elevado conocimiento y la sagacidad de una mujer en el momento histórico más delicado.

Resulta interesante señalar que, en ambos casos (Zainab (P) y Jadda), estas mujeres asumieron en la práctica el papel principal en la gestión de la comunidad y en la preservación de la continuidad del imamato, en circunstancias en que un Imam infalible estaba vivo y presente. Esto demuestra que, en la escuela de Ahl al-Bayt (P), el género nunca ha sido un obstáculo para desempeñar grandes papeles sociales y políticos.

En la tradición shií, las mujeres han desempeñado a lo largo de la historia funciones diversas en el ámbito de la autoridad religiosa. Desde "Hakima", hija del Imam al-Jawad (P), que fue una de las transmisoras de hadices, hasta mujeres que actuaron como representantes de las máximas autoridades religiosas. La historia shií está repleta de nombres de mujeres que fueron transmisoras de hadices, alcanzaron el grado de ichtihad, fueron representantes de los Imames infalibles (P) y desempeñaron un papel clave en las crisis políticas. Este hecho ofrece una imagen distinta del Islam; una imagen en la que las mujeres no son seres marginales, sino elementos clave dentro del tejido de la sociedad y de la corriente intelectual y política.

La historia de Jadda y de Zainab (P) no son solo dos relatos históricos; forman parte de nuestra identidad histórica, que debe ser redescubierta. Estos relatos demuestran que:

En primer lugar: las mujeres musulmanas han estado presentes, desde el principio, en los niveles más altos de la guía de la comunidad. El hecho de que una mujer pudiera actuar como sucesora de un Imam infalible y presentar a otro Imam infalible ante la comunidad, demuestra su elevada posición dentro del sistema de creencias shií.

En segundo lugar: esta presencia no se debió a la necesidad, sino a su mérito, conocimiento, sagacidad, piedad y capacidad. Jadda no obtuvo esta responsabilidad por ser la madre del Imam, sino porque era la persona más idónea para desempeñar ese papel.

En tercer lugar: el Islam shií, contrariamente a ciertas concepciones, posee una tradición rica en mujeres eruditas, muytahidas y administradoras, que constituyen un modelo claro para nuestra época. Si hoy las mujeres brillan en diversos ámbitos sociales, políticos y científicos, ese brillo tiene sus raíces en modelos que se formaron siglos atrás en la historia del Islam.

En cuarto lugar: la mirada del Islam hacia las mujeres se basa en las capacidades y los méritos, no en el género. Allí donde una mujer tenía mérito, ha estado presente en las más altas posiciones.

Jadda fue finalmente sepultada en Samarra, junto al santuario de los dos Askaríes, y su nombre quedó grabado para siempre en la historia. Pero su relato, y el de damas como Zainab (P), no está destinado únicamente a quedar registrado en la historia; estos relatos son un modelo a seguir para nuestro presente y nuestro futuro.

La generación actual, en particular las mujeres musulmanas, deben saber que su historia está repleta de modelos fuertes, prudentes y capaces. Modelos que demuestran que la mujer musulmana puede, sin dejar de ser fiel a los valores religiosos, estar presente en los más altos niveles de gestión y liderazgo de la comunidad.

Zahra Salehifar, licenciada en Corán y Hadiz y máster en Gestión de Medios de Comunicación.

Fuentes:

El libro "al-Ghayba", del Sheij at-Tusi: hace referencia al papel clave de Jadda (Susan) en la preservación del imamato y la gestión de los shiíes tras el martirio del Imam al-Askari (P). El libro "Muntaha al-Amal", del Sheij Abbas Qomi: es una de las fuentes que menciona los nombres y títulos de esta dama (Susan, Salil, Hudaiz y Jadda).

Obras importantes para profundizar en el tema:

"Yala al-Uyun", del Al-lama Maylisi: en este libro, el autor describe a Jadda como una mujer de rectitud, devoción y piedad. "Rayahin al-Sharia", de Dhabihulá Mahal-lati: una valiosa enciclopedia sobre las mujeres sabias y destacadas de la historia del Islam. "La cabeza en el regazo de la luna", de Fátima Dowlati: una novela documental que narra la vida y el papel tutelar de Jadda sobre la comunidad.

Estas fuentes demuestran que el papel de las mujeres en los albores del Islam quedó registrado en los textos originales, y que hoy sigue siendo objeto de atención e investigación.