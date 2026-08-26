Los aspectos no revelados del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí (Primera parte): de sus centros académicos a sus redes benéficas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La humildad y la evitación de los reflectores han sido rasgos distintivos del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí a lo largo de casi 50 años de su vida personal, social, del seminario, política y militar. Tanto es así que, durante aproximadamente 30 años de enseñanza continua en los seminarios islámicos —de los cuales cerca de 20 años los ha dedicado a impartir los cursos superiores (dars-e jarej) de fiqh y usul en el Seminario de Qom—, nunca ha permitido la promoción de estos cursos, la difusión de imágenes de estas sesiones ni la divulgación pública de los apuntes y libros compilados a partir de estas reuniones académicas.

En los últimos 20 años, casi de manera simultánea con la impartición de los cursos superiores de fiqh y usul —el nivel más alto de la enseñanza en el seminario—, ha fundado centros académicos como la Escuela Superior de Fiqh y Usul de Hazrat Qa'im (que Dios apresure su reaparición), la Escuela Superior de Fiqh del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (P), la Escuela de Fiqh Shams al-Shomus y el Centro de Fiqh al-Rida. Junto a ello, ha creado redes benéficas para los sectores desfavorecidos en todo Irán y ha realizado estudios estratégicos y dirigido proyectos especiales militares y yihadistas —todo ello parte de la conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí.

Durante esos mismos años, por encargo de su padre mártir, el difunto sabio Seyed Alí Huseiní Jameneí, llevó a cabo investigaciones estratégicas sobre la cultura, las amenazas y sus diversas dimensiones, así como sobre las industrias culturales, la economía de la resistencia, las comunicaciones y las redes sociales. Para estas actividades académicas, solía estudiar directamente los últimos artículos relevantes en idiomas como el inglés, o encargaba traducciones de otros idiomas.

Lo que más se destaca entre estas actividades es su empeño en evitar que estos centros e iniciativas se le atribuyeran. Tanto es así que incluso los asesores de asuntos clericales de la presidencia en algunas administraciones desconocían su gestión de estas instituciones. Del mismo modo, los desfavorecidos que recibían ayuda la recibían bajo la apariencia de obsequios de benefactores anónimos o de paquetes de subsistencia enviados desde la oficina del ayatolá Seyed Alí Jamenei —de manera que ningún nombre ni rastro del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí apareciera vinculado a estos centros académicos ni a las labores de servicio social.

En los últimos años, diversos grupos académicos especializados en estudios civilizacionales, urbanismo con enfoque en las ciudades islámicas y las ciudades productivas, innovación y tecnología, agricultura, seguridad alimentaria e hidroponía se han reunido repetidamente con él y han quedado asombrados por la amplitud y la profundidad de sus conocimientos en estos campos. Fue en este tipo de reuniones especializadas donde destacados catedráticos universitarios de diversas disciplinas han hablado del surgimiento de un "Sheij Bahaí" en la era contemporánea.

En las próximas entregas de este trabajo se expondrán nuevos documentos y dimensiones no reveladas de su vida y de su conducta académica y social.

Seyed Alí Asghar Huseiní / ABNA