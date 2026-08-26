Respuesta ‘dólar por dólar’: Canadá grava a 700 productos de EEUU

En una enérgica respuesta a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, que entraron en vigor el sábado tras el fracaso de las negociaciones comerciales el día anterior, Canadá impuso el martes aranceles sobre importaciones anuales estadounidenses por un valor aproximado de 20 000 millones de dólares y puso en marcha un programa de ayudas para empresas y trabajadores, igualando los últimos aranceles de Washington “dólar por dólar”.

Los aranceles compensatorios sobre los productos estadounidenses de sectores clave como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola y la pulpa y el papel entrarán en vigor el 8 de septiembre e impondrán derechos del 15 %, 25 % y 50 % sobre unos 700 productos importados del sur de la frontera, según un comunicado del Gobierno canadiense.

Previamente, el primer ministro, Mark Carney, había prometido una respuesta “dólar por dólar” por parte de su gobierno después de que la Casa Blanca señalara aproximadamente el 5 % de las exportaciones a Estados Unidos.

Además, el Gobierno de Carney anunció más de 7000 millones de dólares canadienses en ayudas para las empresas afectadas por los últimos aranceles, que se suman a los más de 20 000 millones de dólares canadienses en ayudas anunciadas en los últimos 18 meses.

Al anunciar las medidas de represalia, el ministro canadiense de Finanzas, François-Philippe Champagne, afirmó que Ottawa estaba unido en su lucha contra Estados Unidos y destacó que Canadá seguía siendo “dueño de su propio hogar”.

A la vez, la ministra de Industria, Mélanie Joly, hizo un llamamiento a las empresas y a los consumidores para que compren productos canadienses como parte de un movimiento de “resistencia” más amplio en la guerra comercial.

El martes, Trump declaró que estaba considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a ‘lago América’, en alusión a su decisión de renombrar el golfo de México como golfo de América. Otros señalaron que Ontario, la provincia más poblada de Canadá, recibió su nombre del lago, y no al revés.

La frustración de Trump con Ontario, en particular, se debe a su disputa con el primer ministro de la provincia, Doug Ford, quien lo llamó “perdedor” y “el rey de las bancarrotas”, y le dijo al presidente estadounidense que “se fuera al diablo”. También amenazó con cortar las exportaciones de electricidad y metales de tierras raras a Estados Unidos.

Trump respondió llamando a Ford un “lacayo” del “gobernador Carney” y advirtió a “estos payasos que se pongan en fila” o las consecuencias para Canadá serán “mucho peores”.

Entretanto, el idioma francés está en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá. Carney denunció que las exigencias estadounidenses para un acuerdo “amenazan la lengua y la cultura francesas”.

Carney sostuvo que Estados Unidos cuestionó los subsidios canadienses destinados al apoyo de la cultura francófona, así como el etiquetado bilingüe en los productos que se comercializan en el país y el contenido en francés en las plataformas en línea.

Trump defendió que “nunca interferiría” con los canadienses que hablan francés y calificó a Carney como mentiroso, y aseguró ser un amante de los “canadienses francófonos”.

Tras el regreso de Trump a Casa Blanca, EE.UU. lanzó una guerra arancelaria contra Canadá. Además, Trump ha declarado en diversas ocasiones que le gustaría que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EE.UU.