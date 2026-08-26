La película de animación iraní "La Leyenda de Sepehr" se estrena en Rusia en homenaje a los niños mártires de Minab

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La película de animación iraní La Leyenda de Sepehr comenzó a proyectarse en 89 cines rusos en una ceremonia especial celebrada en homenaje a los niños mártires de Minab.

La ceremonia contó con la asistencia de Kazem Jalali, embajador de Irán en Moscú, así como con miembros de la comunidad cinematográfica rusa y entusiastas del cine. Se llevó a cabo en un cine de un popular centro comercial para niños y adolescentes en el centro de Moscú.

El evento fue organizado en coordinación con la Oficina Cultural de la Embajada de Irán en Moscú, coincidiendo con el inicio de las proyecciones de La Leyenda de Sepehr en varios cines rusos.

La Leyenda de Sepehr es una animación de aventuras, fantasía y familiar centrada en temas como la familia, la responsabilidad, el valor y la lucha contra la oscuridad.

La película cuenta la historia de Sepehr, un valiente adolescente, y su leal compañero Babu, quienes se embarcan en un viaje de aventuras para salvar a su familia y su patria, y emprenden un camino heroico.