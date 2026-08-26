El Corán; un legado revelado preservado y motivo de orgullo para los musulmanes

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Uno de los grandes motivos de orgullo de los musulmanes es contar con el Corán como un libro de revelación divina preservado de toda alteración; un texto que ha permanecido en manos de los musulmanes desde la época del Profeta (la paz sea con él y su familia) hasta nuestros días. En contraste, los cuatro Evangelios existentes son relatos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús (P), redactados después de él, y los propios cristianos tampoco los consideran literalmente como el texto revelado a Jesús (P).