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El Corán; un legado revelado preservado y motivo de orgullo para los musulmanes

26 agosto 2026 - 18:29
Código de noticia: 1857565
fuente: Abna24
El Corán; un legado revelado preservado y motivo de orgullo para los musulmanes

Uno de los grandes motivos de orgullo de los musulmanes es contar con el Corán como un libro de revelación divina preservado de toda alteración; un texto que ha permanecido en manos de los musulmanes desde la época del Profeta (la paz sea con él y su familia) hasta nuestros días. En contraste, los cuatro Evangelios existentes son relatos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús (P), redactados después de él, y los propios cristianos tampoco los consideran literalmente como el texto revelado a Jesús (P).

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