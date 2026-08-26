Vicealcalde de la Jerusalén ocupada enfrenta una petición de procesamiento judicial en Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):La Fundación Hind Rajab y el Centro Legal para Palestina anunciaron que han logrado revocar la autorización de viaje de Arieh King, vicealcalde de la Jerusalén ocupada, a Canadá.

Ambas organizaciones, en un comunicado en el que hicieron referencia a esta medida, expresaron su esperanza de que se siga un proceso similar en Estados Unidos.

La medida adoptada por Canadá se produjo después de la presentación de una denuncia penal formal. Al mismo tiempo, la Fundación Hind Rajab presentó una solicitud ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pidió que se examinen judicialmente las acusaciones formuladas contra King antes de su posible viaje a Estados Unidos el 31 de agosto.

Según la solicitud, King, que posee la doble nacionalidad británica e israelí, está acusado de incitación al genocidio en Gaza y en los territorios palestinos ocupados.

Estas acusaciones están relacionadas con sus posiciones y sus reiterados llamamientos a detener la ayuda humanitaria a Gaza, su apoyo al desplazamiento forzoso de los palestinos y sus actividades contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

La organización también acusa a King de cometer un crimen de guerra conforme a las leyes estadounidenses, en particular en relación con la desposesión sistemática de los palestinos y su traslado forzoso de barrios de la Jerusalén oriental ocupada, como Sheikh Jarrah y Silwan.

Jake Rom, representante de esta organización en Estados Unidos, pidió el arresto y procesamiento judicial de King, mientras que Diab Abu Jajah, director general de la Fundación Hind Rajab, subrayó que la comisión de crímenes internacionales debe ir acompañada de consecuencias jurídicas internacionales.