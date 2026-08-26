El arte del vínculo: ¿por qué reparar una relación está por encima de cualquier acto de adoración?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): en medio de las turbulencias de la vida social, la aparición de desacuerdos es inevitable. Pero lo que transforma el rumbo de la vida de la tensión a la serenidad no es la eliminación de las diferencias, sino su gestión y reparación. Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), en los últimos instantes de su vida, dijo a sus hijos en un testamento perdurable: «La reconciliación entre las partes (la resolución de las diferencias y el restablecimiento de la paz) es superior a todas las oraciones y ayunos» (Nahj al-Balagha, Testamento 47).

Esta breve frase transforma nuestra visión de la «adoración»; una adoración que no adquiere sentido únicamente en la intimidad con Dios, sino que se manifiesta en el corazón de las relaciones humanas y en el difícil terreno del perdón y la restauración de los vínculos.

1. El perdón: no pasividad, sino acción activa

Muchos de nosotros entendemos el «perdón» como renunciar a nuestro propio derecho o como una forma de pasividad y rendición. Pero desde una mirada ética profunda, el perdón es un proceso «activo» y con un propósito definido. El objetivo del perdón no es borrar el problema, sino «reconstruir los vínculos».

El perdón consciente es como una intervención quirúrgica sobre las viejas heridas de una relación. Esta labor requiere valentía, pues la persona debe dejar de lado el orgullo falso para que los cimientos de un vínculo genuino vuelvan a fortalecerse. Cuando perdonamos, en realidad liberamos nuestra mente y la de la otra persona del pesado lastre de la ira y el rencor, para abrir así un espacio a un nuevo diálogo.

2. ¿Por qué se compara la reparación de una relación con la oración y el ayuno?

Podría surgir la pregunta de cómo un asunto ético puede tener preferencia sobre los actos de adoración individuales. La respuesta se encuentra en su «impacto». La oración y el ayuno son un «ejercicio de autoperfeccionamiento» y de fortalecimiento del vínculo con el Origen de la existencia. Pero la reparación de una relación es la «manifestación de ese autoperfeccionamiento» en el terreno de la acción.

La oración forma a quien la realiza.

La reparación de una relación salva a la sociedad en la que esa persona vive.

Cuando somos capaces de contener la ira y desatar los nudos entre nosotros y el otro, hemos demostrado que la esencia misma de la religiosidad —que es la misericordia y la dignidad humana— se ha arraigado en nosotros.

3. Cuando la relación se complica: el poder de la «mediación»

A veces la profundidad del sufrimiento es tal que el «yo» implicado en el conflicto pierde la capacidad de ver la verdad y de reparar la relación. Aquí, el orgullo falso es el mayor obstáculo. Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), en el mismo relato, insiste en la importancia de la «reconciliación entre las partes»; esto significa que, si llegamos a un punto muerto, no debemos hundirnos en nuestra propia soledad.

Recurrir a un mediador, un consejero o un intermediario compasivo, justo y sensato no es señal de debilidad, sino la culminación de la sabiduría. El mediador actúa como un espejo que ilumina para ambas partes los aspectos invisibles del desacuerdo. Nos ayuda a salir del capullo de «tener siempre la razón» y a escuchar también el relato de la otra parte.

Reparar las relaciones es un ejercicio de «grandeza de espíritu». Cada vez que nos esforzamos por reconstruir un vínculo, en realidad estamos puliendo nuestra propia alma. No olvidemos que ningún vínculo está libre de fricciones; pero el arte de vivir consiste en cómo, a partir de esas fricciones, generamos el calor del afecto y la comprensión.

Busquemos, en nuestras relaciones, en lugar de «ganar la discusión», «ganar la relación». Porque al final del camino, lo que queda de nosotros no son las disputas ni las victorias verbales, sino los vínculos duraderos que hemos construido con palabras sanadoras y un perdón consciente.

4. El distanciamiento: el óxido lento del amor

En las relaciones sociales en general, los desacuerdos suelen resolverse con una distancia natural. Pero en la vida conyugal, el «distanciamiento» equivale a quedarse sin aliento en una habitación cerrada. Cuando dos personas, bajo el mismo techo, duermen dándose la espalda o se cruzan con una sonrisa fingida, se libera una energía destructiva peor que una pelea abierta. ¿Por qué? Porque el distanciamiento cierra el flujo de la «compasión cotidiana». Esa breve mirada de la mañana, esa taza de té que se deja sobre la mesa sin palabras: son los capilares vitales de una relación. El distanciamiento obstruye de golpe todos esos capilares.

En aquel testamento, Amir al-Mu'minin ʿAlí (P) no dice «reconcíliate con cualquiera»; dice «reconciliación entre las partes», es decir, entre dos corazones. ¿Y qué corazón más cercano que el del cónyuge? De hecho, cuando el distanciamiento reina en un hogar, los actos de adoración individuales de ambas partes —sus oraciones nocturnas, sus ayunos voluntarios— se convierten todos en el espejo de una desarmonía que permanece por dentro. No es que la adoración pierda su valor; pero es como si un jardinero cuidara las flores de sus macetas mientras la raíz del árbol central del patio se pudre.

5. ¿Por qué el distanciamiento prolongado es una infidelidad silenciosa?

La infidelidad no ocurre solo en el mundo exterior. Un descuido de varios días, una «frialdad calculada» o una mirada helada que parpadea en lugar de decir «te quiero» son formas de una «infidelidad emocional» encubierta. La diferencia entre el distanciamiento conyugal y el distanciamiento entre dos amigos radica en la «suspensión del vínculo de pertenencia». Un amigo puede decir «por ahora no nos veremos»; pero el marido y la mujer no tienen más remedio que seguir viviendo juntos. Esta convivencia forzada en el frío deja heridas que, más tarde, ni siquiera una disculpa profunda logra sanar.

La buena noticia es esta: en esa misma relación cerrada, la «posibilidad de reparación» también es incomparable. Porque si uno de los cónyuges da un paso, ese paso se ve en una habitación pequeña. No hace falta un discurso; basta un vaso de agua, dejar de lado una terquedad infantil o una broma oportuna que rompa el hielo. La reparación de la relación, en este contexto, es la «oración práctica» del amor.

6. El protocolo alauí para superar el distanciamiento (para parejas)

A partir de esa misma mirada de la «acción activa» mencionada, permítanme proponer algunos pasos concretos para las parejas que atraviesan un distanciamiento frío o intenso:

Primer paso: poner límites de tiempo al distanciamiento, no dejarlo «sin fin»

No consta en el relato que el distanciamiento esté absolutamente prohibido. A veces un breve silencio es necesario para que la ira inicial se calme. Pero dejemos que ese silencio tenga un límite. Acuerden: «Tienes derecho a distanciarte hasta tres días, pero después de eso, uno de los dos debe dar el primer paso». Este acuerdo previo transforma el distanciamiento de un arma destructiva en una «pausa para respirar».

Segundo paso: la mediación «interna» y «externa»

A veces ustedes mismos pueden actuar como mediadores: escribiendo una breve nota, evocando un recuerdo dulce del pasado, o incluso haciendo una pregunta práctica como «¿qué te gustaría cenar?». Estas acciones no son debilidad, sino el poder de reconstruir el vínculo. Si perciben que el punto muerto es profundo, busquen la ayuda de una persona sensata y compasiva —un consejero matrimonial, un familiar mayor que no tome partido—. Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), que insiste en la reconciliación entre las partes, nunca dijo «resuélvelo tú solo».

Tercer paso: sustituir «ganar la discusión» por «ganar la relación»

Esta frase de oro debería colgarse en un marco en la habitación matrimonial. En el distanciamiento, ambas partes suelen pelear por «quién se equivocó». Pero la pregunta verdadera es: «Al final de esta guerra, ¿nos acercamos o nos alejamos?». Si la respuesta es «nos alejamos», incluso si la razón está de su lado, aferrarse a tener la razón les priva del objetivo mayor. El perdón consciente, aquí, es en sí mismo un acto de adoración.

7. El hogar, la primera mezquita de la reconciliación

Podría decirse que la verdadera adoración comienza allí donde la alfombra del hogar es tocada por pasos que buscan la reconciliación. La oración ordena la relación con Dios; el ayuno fortalece la voluntad; pero reparar el corazón herido del cónyuge significa traer a Dios al centro mismo de la vida. Cuando un esposo, tras un distanciamiento, sin esperar una disculpa, pone la mano sobre el hombro de su esposa y le dice «hablemos», en ese instante los ángeles de la misericordia le registran la recompensa de miles de unidades de oración. Porque, bajo un mismo techo, a partir de un vínculo quemado, él estaba construyendo un pequeño paraíso.

P. D.: La experiencia demuestra que los distanciamientos más difíciles no se rompen con la lógica, sino con un pequeño gesto simbólico: una sonrisa, una taza de té de más, o incluso reconocer un pequeño error de su propia parte —aunque sepan que el principal responsable no son ustedes—. Esta grandeza de espíritu es el arte del vínculo. Aquello mismo que Amir al-Mu'minin ʿAlí (P) definió como «el más elevado de los actos de adoración».

Autora: Fátemeh Purabás