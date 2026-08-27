“Ningún país musulmán debe buscar seguridad en la inseguridad ajena”

En su discurso en la 40.ª Conferencia Internacional de Unidad Islámica, que ha sido arrancada desde hace unos minutos en Teherán (capital iraní), Masud Pezeshkian ha subrayado que Irán se mantuvo firme frente a la agresión ilegal estadounidense-israelí.

“Ningún país musulmán debería buscar su seguridad a costa de la inseguridad de sus vecinos, y ningún territorio de un país musulmán debería utilizarse contra otra nación musulmana”, ha subrayado Pezeshkian.

El mandatario ha destacado el especial énfasis que puso el Líder mártir de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en el establecimiento de la unidad, la amistad y la solidaridad entre los musulmanes de todo el mundo.

Ha precisado que él consideraba la unidad islámica como un principio estratégico para la dignidad y la independencia de la comunidad musulmana.

En este contexto, Pezeshkian ha llamado a la unidad de las naciones musulmanas, a pesar de las diferencias existentes.

La 40.ª Conferencia Internacional de la Unidad Islámica, que se celebra bajo el lema “La unidad islámica en el pensamiento del Líder mártir de la Revolución Islámica”, tendrá lugar hasta el 30 de agosto en Teherán y en las ciudades santas de Qom y Mashad. También se han programado sesiones especializadas en las provincias de Azerbaiyán Occidental, Kurdistán, Golestán y Jorasán Razavi.

La conferencia busca promover la unidad islámica, la paz, la seguridad y el fortalecimiento de la comunidad musulmana, basándose en las enseñanzas del ayatolá Seyed Ali Jamenei. Asimismo, aborda temas como la identidad islámica, la gobernanza, la cooperación económica, los acontecimientos actuales y las causas palestina y libanesa.

Cerca de 600 invitados nacionales y extranjeros, entre ellos destacadas figuras académicas, culturales y religiosas de países musulmanes como Irak, Pakistán, Turquía, Líbano, Afganistán y los Estados ribereños del Golfo Pérsico, así como varios embajadores con sede en Teherán, asistieron a la ceremonia de apertura.

Desde la perspectiva del Líder mártir de la Revolución Islámica, la unidad no fue simplemente una consigna política ni una recomendación moral, sino una necesidad religiosa, civilizatoria y estratégica para preservar la dignidad de los musulmanes y hacer frente a los desafíos que afronta la comunidad islámica. Desde esta óptica, muchos de los problemas actuales del mundo musulmán —desde la inseguridad y el atraso hasta la dominación de potencias extranjeras sobre el destino de los países islámicos— tienen su origen en la división y el alejamiento de los musulmanes del principio de la unidad.

Él insistía repetidamente en que la cuestión de la unidad no debe quedar relegada a un segundo plano, sino que debe ocupar un lugar prioritario en el mundo islámico.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei fue martirizado en el comienzo del último episodio de agresión estadounidense-israelí no provocada contra Irán el 28 de febrero.