La buena nueva del Corán sobre la aparición del Sello de los Profetas (PB) en los Libros de la Gente del Libro

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El Sagrado Corán presenta al Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) como un Profeta cuyos signos y atributos ya figuraban en la Torá y el Evangelio, y a quien la Gente del Libro reconocía como reconocen a sus propios hijos; sin embargo, algunos de ellos ocultaron la verdad. Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), por su parte, en el primer sermón de Nahj al-Balagha, habla de un Profeta cuyos signos ya eran conocidos antes de su misión profética y cuyo pacto había sido tomado de los profetas anteriores; dos afirmaciones que subrayan el lugar previamente reconocido del Sello de los Profetas (la paz sea con él y su familia) en la tradición de la revelación.