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La buena nueva del Corán sobre la aparición del Sello de los Profetas (PB) en los Libros de la Gente del Libro

27 agosto 2026 - 15:55
Código de noticia: 1857912
fuente: Abna24
La buena nueva del Corán sobre la aparición del Sello de los Profetas (PB) en los Libros de la Gente del Libro

El Sagrado Corán presenta al Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) como un Profeta cuyos signos y atributos ya figuraban en la Torá y el Evangelio, y a quien la Gente del Libro reconocía como reconocen a sus propios hijos; sin embargo, algunos de ellos ocultaron la verdad. Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), por su parte, en el primer sermón de Nahj al-Balagha, habla de un Profeta cuyos signos ya eran conocidos antes de su misión profética y cuyo pacto había sido tomado de los profetas anteriores; dos afirmaciones que subrayan el lugar previamente reconocido del Sello de los Profetas (la paz sea con él y su familia) en la tradición de la revelación.

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