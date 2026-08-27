Japón y Estados Unidos buscan alternativas al estrecho de Ormuz tras la guerra con Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Japón anunció un paquete de medidas para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz, cuya utilización se ha visto gravemente afectada desde el inicio de la guerra contra Irán en febrero. Tokio respaldará la construcción y ampliación de rutas alternativas para el transporte de petróleo desde los países del Golfo y ha recurrido además a sus reservas estratégicas y a mayores compras de crudo a Estados Unidos y otros proveedores.

Los Emiratos Árabes Unidos también han reforzado las rutas que evitan el estrecho mediante el puerto de Fujairah y la construcción de nuevas infraestructuras petroleras. Sin embargo, estas alternativas siguen siendo vulnerables, como quedó demostrado por ataques con drones y otros incidentes registrados durante la crisis.

En paralelo, Irak busca aumentar significativamente su producción petrolera para compensar las dificultades provocadas por la interrupción del transporte a través del estrecho de Ormuz. Bagdad aspira a elevar su producción hasta entre 8 y 10 millones de barriles diarios en los próximos seis años.

Para alcanzar este objetivo, Irak negocia con grandes petroleras estadounidenses como Chevron, ConocoPhillips y ExxonMobil. Las compañías participan en proyectos destinados a ampliar la producción de varios de los principales yacimientos iraquíes y estudian también nuevas rutas de exportación que permitan evitar el estrecho.

La creciente implicación de las empresas estadounidenses y los esfuerzos de Japón y los países del Golfo reflejan una profunda reconfiguración de las rutas energéticas internacionales tras la guerra contra Irán, mientras sus aliados buscan reducir los riesgos derivados de la dependencia del estrecho de Ormuz.