Periodistas despedidos por crisis del Lincoln demandan al Pentágono

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los mencionados reporteros del diario estadounidense demandaron el jueves ante un tribunal federal al secretario del Departamento de Guerra de EE.UU. (el Pentágono) , Pete Hegseth, y a otros dos altos cargos del organismo, acusando a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de intentar despedirlos ilegalmente como parte de los “extraordinarios esfuerzos de censura” del gobierno contra el rotativo.

La demanda nombra como acusados ​​a Hegseth, al portavoz del Pentágono, Sean Parnell, y a su asistente, Andrew Brey.

El editor Max Lederer, el redactor jefe Erik Slavin y la reportera Lara Korte recibieron la semana pasada notificaciones de despido. El motivo alegado fue la “insubordinación”.

Los demandantes denunciaron que fueron despedidos tanto por “alzar la voz como ciudadanos particulares en defensa de la libertad de prensa para cubrir las operaciones militares” como por sus informaciones sobre las duras condiciones a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Slavin y Korte señalaron que la acusación de insubordinación estaría relacionada con una entrevista que ambos concedieron en julio al programa CBS Sunday Morning. En ese espacio, Korte recalcó que trabajaba para Stars and Stripes, “no para el Pentágono, ni para ninguna administración ni para ningún responsable político”.

Más de un mes después, el diario denunció el deterioro de la salud mental de los militares y la falta de alimentos y agua a bordo del navío, desplegado durante nueve meses. Según la demanda, un día después de la publicación, el Pentágono pidió a Lederer que notificara los despidos de Slavin y Korte.

Los demandantes buscan impedir violaciones de la libertad de prensa y de sus derechos legales, en un caso que podría desencadenar una disputa judicial sobre los límites de las facultades del Pentágono y la libertad de prensa en EE.UU..

El USS Abraham Lincoln partió de su base en San Diego el 21 de noviembre y estaba destinado inicialmente al Pacífico, pero posteriormente fue desviado hacia Asia Occidental después de que Estados Unidos y el régimen israelí iniciaran una nueva campaña de agresión no provocada contra Irán el 28 de febrero.

El despliegue del Lincoln fue prorrogado en reiteradas ocasiones hasta alcanzar una duración récord durante la guerra de agresión de EE.UU. contra Irán, lo que provocó el agotamiento de la tripulación, la prolongada permanencia en el mar y el deterioro de las condiciones a causa de las temperaturas extremas y la escasez de suministros esenciales.

Tras la crisis a bordo del USS Abraham Lincoln, EE.UU. se vio obligado a enviar el portaviones USS George Washington a la región para relevar al Lincoln, que, según informes, se dirige de regreso a la Base Naval de San Diego, principal puerto base de la Flota del Pacífico estadounidense.