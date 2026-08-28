Líder de Irán elogia medidas del Gobierno en plena guerra económica de EEUU

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jameneí, ha emitido este viernes un mensaje con motivo de la Semana del Gobierno, expresando su reconocimiento por las encomiables medidas adoptadas por el Gobierno, en particular por el sincero y dedicado Presidente, a pesar de todas las restricciones y las diversas conspiraciones urdidas por el enemigo estadounidense-sionista, así como por la escalada de sanciones y el bloqueo.

Ha enfatizado la necesidad de clarificar y destacar la fortaleza y el poder de Irán, evitando cualquier retórica que genere desesperación y debilite la moral nacional y pública, y evitando polarizaciones ilusorias.

También ha destacado que, durante los últimos seis meses, el pueblo iraní ha demostrado su verdadero valor a través de su lucha, presencia, cohesión y unidad, y que merece sentir el compromiso y la dedicación de todas las instituciones gubernamentales que trabajan para alcanzar los elevados objetivos del sistema.

Líder insta a impulsar la producción nacional y reducir la dependencia del dólar

En este sentido, el Líder ha instado al Gobierno a prestar especial atención a la inflación, el desempleo, la gestión del mercado, el crecimiento económico, la inversión y el aumento de la producción, así como a reducir gradualmente el papel del dólar estadounidense en la economía iraní.

Asimismo, ha pedido situar las políticas de la Economía de Resistencia en el centro de las prioridades gubernamentales.

El ayatolá Jamenei ha señalado que la clave para resolver los problemas económicos reside en apoyarse más en la producción nacional. No obstante, ha subrayado la importancia de garantizar un suministro adecuado de bienes básicos y especializados y, cuando la producción nacional sea insuficiente, recurrir a las importaciones de manera inteligente.

El Líder ha afirmado que, aunque las acciones de los enemigos tienen efectos sobre el país, una gestión más eficiente de todos los componentes y capacidades —con la participación de la población, especialistas, tecnólogos y nuevas capacidades— permitirá encaminar al país hacia el crecimiento y la prosperidad.

Noticia en desarrollo...