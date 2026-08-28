Muerte en prisión, el final del Carnicero de Srebrenica

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): «Ratko Mladić», excomandante del Ejército de la República Srpska de Bosnia, condenado a cadena perpetua por los cargos de genocidio y crímenes de guerra, falleció a los 85 años en la prisión de La Haya.

Mladić padecía desde hacía años diversas enfermedades, y su estado físico se había agravado severamente en las últimas semanas. Su familia, así como autoridades de Serbia y de la República Srpska de Bosnia, habían intentado que fuera trasladado a Belgrado para pasar sus últimos días.

Los abogados de Mladić, el 18 de agosto, invocando su estado físico, habían solicitado al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales que fuera liberado condicionalmente por razones humanitarias y trasladado directamente a un hospital o a un centro de cuidados paliativos en Serbia. El informe médico presentado al tribunal indicaba que su estado se deterioraba rápidamente, que había entrado en la fase final de su vida y que los médicos consideraban probable su muerte en las semanas siguientes.

Sin embargo, «Graciela Gatti Santana», presidenta de este mecanismo judicial, rechazó la solicitud de liberación anticipada de Mladić. La decisión se tomó por cuatro votos contra dos entre los jueces. La presidenta del tribunal declaró que el estado físico de Mladić, dada su condena a cadena perpetua, no justificaba una medida excepcional de liberación por razones humanitarias. La noticia del rechazo de esta solicitud se había publicado solo un día antes de que se anunciara su muerte.

Ratko Mladić, nacido en Kalinovik, en Bosnia y Herzegovina, comandó el Ejército de la República Srpska de Bosnia durante la guerra de 1992 a 1995. El tribunal internacional lo declaró culpable de 10 de los 11 cargos de la acusación, y su condena a cadena perpetua quedó firme en junio de 2021.

Las condenas de Mladić incluyeron el genocidio de Srebrenica, la persecución y el acoso de civiles bosnios y croatas, matanzas, deportaciones y actos inhumanos, la instauración del terror y ataques ilegales contra civiles en Sarajevo, así como la toma de rehenes de fuerzas de las Naciones Unidas. Durante el genocidio de Srebrenica, en julio de 1995, más de ocho mil hombres y adolescentes bosnios fueron asesinados.

Tras el fin de la guerra, Mladić permaneció prófugo durante años. Después de unos 15 años evadiendo a la justicia, fue detenido el 26 de mayo de 2011 en la aldea de Lazarevo, cerca de Zrenjanin, en Serbia, por las fuerzas de seguridad de ese país, y posteriormente trasladado a La Haya para ser juzgado.

Durante los años en que Mladić estuvo prófugo, se planteó en varias ocasiones la sospecha de que personas dentro de las estructuras gubernamentales y de seguridad de Serbia lo respaldaban y le proporcionaban refugio. El gobierno serbio, en octubre de 2010, había llegado incluso a ofrecer una recompensa de 10 millones de euros por información que condujera a su detención.

La muerte de Mladić se produjo solo unos días después del último intento de sus abogados por conseguir su liberación por motivos médicos, una solicitud que, pese a las advertencias de los médicos sobre la cercanía del final de su vida, no fue aceptada por el tribunal de La Haya.