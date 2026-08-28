La mujer: par del hombre en la creación de un paraíso llamado vida

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una mirada más profunda al versículo «لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَی», puede descubrirse un universo de significado que no se sustenta en la «superioridad», sino en la «diversidad y la perfección». Estas palabras expresan diferencias esenciales y funcionales, no una jerarquía que sacrifique a uno y encumbre al otro. Cada uno de estos dos sexos es un mundo tan vasto como la propia creación, dotado de una sensibilidad particular y de una sabiduría única.

Desde la perspectiva mística, la mujer y el hombre son dos manifestaciones de una única verdad humana y dos páginas del libro de la manifestación divina. Lo que ennoblece el rango de la mujer es precisamente aquello que la convierte en «ser humano perfecto». La «maternidad», símbolo de la creación y de la misericordia; el «sentimiento», manifestación del amor puro de la Verdad; la «paciencia», base de la firmeza en el camino espiritual; y el «conocimiento y la fe», que encienden en el corazón la luz de la guía y del discernimiento. Estos son grados de perfección humana, no privilegios de género.

En el amplio horizonte del mundo social, esta concepción también posee bases transformadoras. Si consideramos a la mujer y al hombre como pares y complementarios entre sí, entonces la familia deja de ser un espacio de dominación para convertirse en un taller de cooperación y creación. «Construir un paraíso llamado vida» es una tarea compartida; el hombre y la mujer, con capacidades distintas pero de igual valor, construyen juntos, codo a codo, un espacio donde el amor crece, la justicia echa raíces y la humanidad florece.

El versículo «لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَی», a la luz del misticismo y de la acción social —que a lo largo de la historia a veces ha sido objeto de interpretaciones restrictivas—, encierra en realidad un océano de significado. La diferencia es la palabra clave de este versículo, no la preferencia, dentro del sabio sistema de la creación; la diferencia no significa carencia ni perfección absoluta, sino diversidad en la manifestación, pluralidad en los caminos hacia la perfección y multiplicidad en las formas de servir a la Verdad. El hombre y la mujer son dos expresiones distintas de una misma verdad humana; como dos rayos de un mismo sol, o dos notas de una misma sinfonía divina.

La mujer es, en las revelaciones místicas, un espejo de los nombres y atributos de la Verdad; en la mirada mística, su existencia es considerada un lugar de manifestación especial de la belleza y la misericordia divinas. Un místico como Mawlana (Rumi), en sus versos, no considera a la mujer un ser de segundo orden, sino la «creadora de la vida» y la manifestación de la «misericordia compasiva».

La maternidad, ese ámbito sagrado de la mujer, no es solo un rol biológico, sino el símbolo y la encarnación de esa fuerza creadora y nutricia que pone en movimiento al mundo. Este rango es el de la «lugartenencia divina» (jilafat Allah) revestida de misericordia. El sentimiento femenino, que a veces, en una mirada superficial, se interpreta como debilidad, constituye, desde la perspectiva mística, una facultad para la percepción directa e intuitiva de las verdades, una facultad que en ocasiones se acerca más a la verdad que la acumulación de razonamientos áridamente racionales.

La paciencia de la mujer no es una paciencia estática y pasiva; es una paciencia activa y creadora, semejante a la paciencia de la tierra que, con una calma inagotable, convierte la semilla en árbol. Su conocimiento y su fe son también de la misma naturaleza: una comprensión unida al amor y a la acción.

Por lo tanto, la elevación del rango de la mujer significa que ella es un cauce especial para la manifestación de algunos de los nombres divinos (como Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Ar-Razzaq), del mismo modo que el hombre puede ser el cauce de manifestación de otros nombres (como Al-Qahhar, Al-Yabbar, Al-Mutakabbir). La perfección reside en la armonía e interacción de estas manifestaciones.

La mujer y el hombre, mediante una igualdad teórica y una participación práctica, pueden avanzar juntos en la construcción de la «vida paradisíaca». Si extendemos esta lectura mística al ámbito social, surge la base de un orden social equilibrado y floreciente: una sociedad en la que la institución familiar no es el dominio de un solo sexo, sino el «primer taller de formación del ser humano perfecto» y el escenario de cooperación de dos pares divinos.

Desde esta perspectiva, la administración del hogar y la crianza de los hijos constituyen una función sagrada y especializada, que sienta las bases de la salud psicológica y moral de la próxima generación, equiparable a cualquier otro rol social. El ámbito público requiere una presencia equilibrada y basada en la competencia de ambos sexos. Una sociedad privada de la «delicadeza, el sentimiento y la paciencia» femeninas junto con la «fortaleza, la determinación y la prudencia» masculinas (entendidas como rasgos generales que pueden equilibrarse mutuamente) es una sociedad árida, unidimensional e incompleta en su formación.

La historia de la civilización islámica ofrece brillantes ejemplos de mujeres sabias, jurisconsultas, médicas, literatas e incluso estadistas —como Jadiya al-Kubra (P) en el ámbito económico, la Excelencia Zeinab (P) en el liderazgo político-social tras el suceso de Karbala, y decenas de transmisoras de hadices y sabias en los siglos dorados del Islam—, lo que demuestra que esta igualdad no es una mera teoría, sino una realidad histórica.

Construir un paraíso llamado vida requiere el empleo de todas las manifestaciones de la sabiduría divina. Este paraíso no se edifica solo con una racionalidad árida; necesita, al mismo tiempo, amor, bondad, sentido estético, una ética del cuidado, y firmeza y justicia. Estas son cualidades que se distribuyen, de manera potencial y en un espectro, tanto entre mujeres como entre hombres, y su florecimiento en cada persona depende de la educación y del entorno social.

El versículo «لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَی» nos aparta de la simplista dualidad «superior/inferior» y nos conduce hacia el territorio más complejo y hermoso de la «complementariedad». Esta visión rechaza tanto la injusticia histórica cometida contra las mujeres —resultado de una lectura errónea y centrada en el poder de los textos religiosos— como también trasciende la imitación ciega de los modelos del feminismo liberal, que en ocasiones desemboca en la confrontación y en la anulación de las diferencias naturales.

La mujer y el hombre son iguales en el círculo de la existencia, en el sentido de que esta igualdad se manifiesta en el valor humano y en la dignidad esencial; y la diferencia es, a su vez, un requisito de esa misma igualdad, la cual se expresa en ciertos rasgos y capacidades naturales, cada uno de los cuales constituye una ocasión única para servir a la humanidad.

Una civilización ideal es aquella que contempla estas diferencias como una «riqueza», y no como un pretexto para la exclusión o el dominio, y que ofrece un espacio para que todo ser humano, mujer u hombre, pueda contribuir, sobre la base de sus talentos innatos y adquiridos, a su propio florecimiento y a la construcción de ese «paraíso terrenal». Este es el significado profundo de la igualdad en la creación.

Zahra Salehifar, especialista en Corán y Hadiz, estudiante de maestría en Gestión de Medios de la Universidad Baqir al-Ulum.