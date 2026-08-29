Detalles del saqueo del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un funcionario estadounidense declaró al Financial Times que Estados Unidos obtuvo el 55% de la producción petrolera en un proyecto conjunto entre el sector privado estadounidense y Venezuela. Según explicó, la nueva empresa recibirá una concesión de 100 años para explotar los yacimientos petrolíferos venezolanos, cuyas reservas probadas totales ascienden a 63.000 millones de barriles.

El acuerdo fue anunciado el viernes por el presidente Donald Trump y confirmado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras ser negociado por el Departamento de Estado y el Pentágono. Según lo señalado por Caracas, el pacto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con un potencial combinado de hasta 65.000 millones de barriles.

El convenio se produce meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran y removieran del poder al expresidente Nicolás Maduro, en enero de 2026. Desde entonces, Washington ha buscado asegurar el suministro de crudo venezolano para sus refinerías y fomentar la inversión estadounidense en el debilitado sector energético del país.

Venezuela posee unos 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cantidad del mundo y cerca del 17% del total global, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Sin embargo, gran parte de ese crudo es pesado y requiere una inversión e infraestructura considerables para su extracción y procesamiento.

El anuncio llega dos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en momentos en que el precio promedio de la gasolina supera los cuatro dólares por galón y las reservas estratégicas del país se encuentran en su nivel más bajo desde comienzos de la década de 1980, tras seis meses de guerra con Irán que afectaron a una quinta parte del suministro mundial de petróleo crudo.