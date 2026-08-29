El nacimiento del Profeta (PB) en un mundo sumido en la dispersión y la desviación

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Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), en el primer sermón de Nahj al-Balagha, describe el mundo coetáneo al nacimiento del Profeta (PB) como un mundo sumido en la discrepancia de credos, la dispersión de creencias y la desviación en el camino de la adoración; un grupo equiparaba a Dios con las criaturas, mientras que otro adoraba en Su lugar a otras deidades. En medio de semejante escenario, el Profeta (PB) fue enviado para guiar a los seres humanos, sacándolos del extravío y la ignorancia.