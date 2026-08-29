Hezbolá llama a la unidad islámica ante los planes divisionistas de EEUU

“Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Nuestra intención con la unidad no es solo una unidad de palabra, sino que necesitamos una unidad que libere a la Umma islámica de seguir a los colonialistas, la desviación y la arrogancia”, ha declarado este viernes el secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, durante un discurso con motivo del aniversario del nacimiento del Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (la paz sea con él y su familia).

El líder de Hezbolá ha señalado además que esta unidad debe servir para hacer frente a los planes de división entre los musulmanes y superar las barreras religiosas, sectarias y políticas.

Qasem ha afirmado que Estados Unidos utiliza a Israel para debilitar a los países de la región y busca ampliar su dominio para preparar el terreno para el proyecto denominado “Gran Israel”.

Ha destacado el papel de Irán y de los movimientos de la Resistencia en Palestina, Líbano, Irak y Yemen frente a los proyectos de división, ocupación y dominación extranjera.

El secretario general de Hezbolá ha sostenido que sus adversarios no han logrado sus objetivos pese a los ataques, el bloqueo económico, las presiones para la rendición y los intentos de desplazar a la población y separarla de la Resistencia.

“Hemos hecho grandes sacrificios, pero no hemos sido derrotados, porque la derrota significa rendirse”, ha destacado.

El sheij Qasem también ha criticado al Gobierno libanés por sus negociaciones directas con el enemigo israelí y ha cuestionado sus resultados. “¿Han detenido la guerra sus negociaciones?”, ha preguntado.

A su juicio, “una negociación que se lleva a cabo en medio de la guerra da legitimidad a la guerra”. Asimismo, ha rechazado el denominado “acuerdo marco”, al que ha calificado de ilegítimo, ilegal y humillante.

Ha asegurado que Hezbolá continuará en el terreno y rechazará los planes que buscan debilitar al Líbano y limitar las capacidades de la Resistencia.

A finales del pasado junio, el régimen de Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco, mediado por Estados Unidos, por el que acordaron cesar las hostilidades mientras negociaban una paz duradera en el país árabe. Sin embargo, Israel ha continuado sus ataques contra el sur del Líbano.