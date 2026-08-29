Las cualidades "proféticas" y su papel en la formación y expansión de la "civilización islámica"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): las cualidades proféticas en los versículos del Corán han formado los pilares éticos de la civilización islámica. Estas cualidades no solo establecieron los principios de atracción y unidad social, sino que también consolidaron la estructura jurídica y el orden cívico de la sociedad islámica sobre la base de la sinceridad y la paciencia divinas.

Fundamentos coránicos: la ética de la civilización islámica manifestada en las cualidades del Profeta (PB):

a) Misericordia y compasión (fundamentos de la atracción y la unidad):

«وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ» (1): este versículo muestra que la existencia del Profeta (PB) es, en esencia, la manifestación de la misericordia divina. Esta misericordia atrajo los corazones, propició la convivencia pacífica y la expansión del Islam, lo que constituyó el primer paso hacia la formación de la civilización.

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» (2): este versículo alude directamente al papel de la dulzura y la bondad del Profeta (PB) en la preservación de la unidad de la comunidad en torno al líder, lo cual constituye uno de los pilares de toda civilización. El efecto de esta misericordia será visible en las instituciones sociales (el apoyo a los huérfanos y los necesitados) y en los derechos humanos dentro de la civilización islámica.

b) Justicia y equidad (fundamentos del orden social y el derecho):

«قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ» (3): el mandato divino al Profeta (PB) de establecer la equidad y la justicia.

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» (4): el mandato a los creyentes de ser garantes de la equidad. El Profeta (PB) fue el mejor modelo en este ámbito.

Su efecto se refleja en el sistema judicial y económico —la prohibición de la usura y el acaparamiento, «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (5)— y en las relaciones internacionales dentro de la civilización islámica.

c) Sinceridad y honestidad (fundamentos de la confianza y la estabilidad):

Antes de la misión profética, el Profeta (PB) era conocido como «امین». Aunque no existe un versículo explícito con este término, numerosos versículos insisten en la necesidad de la sinceridad y la honestidad en los creyentes, cualidades en las que el Profeta (PB) fue el más eminente: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» (6). Estas cualidades sentaron las bases de la confianza pública en el líder y de la estabilidad social.

d) Paciencia y perseverancia (fundamentos de la resistencia y las conquistas):

«فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» (7): el mandato al Profeta (PB) de tener paciencia como los profetas dotados de firme resolución.

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» (8): la promesa del auxilio divino a los pacientes. El papel de la paciencia del Profeta (PB) en las difíciles etapas de la predicación y en las conquistas islámicas condujo a la expansión geográfica de la civilización.

3. Las cualidades proféticas en los versículos del Corán: liderazgo y gobernanza civilizatoria:

a) Sabiduría y perspicacia (fundamentos de la toma de decisiones y la formulación de políticas):

«وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ» (9): alude a que Dios concedió la sabiduría divina al Profeta (PB).

El efecto de esta sabiduría se manifestó en decisiones estratégicas —como el Tratado de Hudaibiya— que determinaron el futuro de la civilización.

b) La consulta (fundamentos de la participación y la legislación):

«وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» (10): el mandato divino explícito al Profeta (PB) de consultar con la gente, pese a recibir la revelación. Esto se convirtió en un modelo para los gobernantes de la civilización islámica y sentó las bases de los consejos de gobierno.

c) La confianza en Dios y la firmeza basada en la verdad (fundamentos del poder y la estabilidad):

«فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ» (11): tras la consulta y la determinación, la confianza en Dios y la firmeza en la ejecución.

Esta confianza en Dios fue la fuente de la fortaleza espiritual del líder y de la comunidad frente a los desafíos, y otorgó solidez a la civilización.

d) La búsqueda del conocimiento y el fomento del pensamiento (fundamentos del movimiento científico):

El primer mandato divino: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» (12). Este mandato fue la piedra angular del movimiento científico y epistemológico de la civilización islámica. Numerosos versículos sobre la reflexión, el raciocinio, la meditación y la contemplación del universo inspiraron a los científicos musulmanes.

4. Manifestaciones civilizatorias de las cualidades proféticas a la luz del Corán:

La formación de la ciudad-Estado de Medina: la manifestación de la justicia («لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ» (13)), la consulta y la sabiduría en la conformación del primer gobierno islámico.

El yihad y las conquistas: la manifestación del valor, la paciencia y la confianza en Dios —por ejemplo, en Badr y Uhud, donde el Corán alude explícitamente al papel de estas cualidades—. Estas conquistas proporcionaron el marco geográfico para la expansión de la civilización.

El movimiento científico: inspirado en el mandato «اقرأ» y en el fomento del pensamiento, que alcanzó su apogeo en la civilización islámica.

El sistema jurídico y económico: construido sobre la base de la justicia y la equidad coránicas y las cualidades del Profeta (PB).

Las cualidades proféticas no fueron meramente rasgos individuales, sino la manifestación de los versículos divinos en la persona del Profeta (PB), y como infraestructuras fundamentales, dieron forma a la civilización islámica en sus dimensiones ética, social, política y científica.

La civilización islámica fue, en realidad, una civilización fundada sobre «اسوه حسنه» y «رحمة للعالمین», que alcanzó su crecimiento y florecimiento gracias a las enseñanzas coránicas y a la conducta profética.

Para revivir la civilización islámica en la era actual, resulta indispensable el retorno a estas cualidades divinas y coránicas.

Notas: