Irán: superpetrolero impacta contra 2 minas navales en ruta ilegal en Ormuz

“Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según ha comunicado la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el buque intentaba atravesar la ruta ilegal, establecida por EE.UU., al sur del estrecho de Ormuz cuando se produjo el incidente, que provocó varios incendios y dejó al petrolero completamente inmovilizado.

El CGRI ha vuelto a advertir sobre las consecuencias para los buques que incumplan las normas de seguridad establecidas para el tránsito por el estrecho de Ormuz.

“La Armada del CGRI advierte nuevamente que el destino de los buques que infrinjan las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será otro que este”, ha alertado.

También ha subrayado que el cumplimiento de las normas comunicadas por la Armada del CGRI para el tránsito marítimo es obligatorio.

“Las compañías navieras no deben dejarse engañar por las provocaciones del Ejército estadounidense y no deben exponer innecesariamente sus bienes y la vida de las tripulaciones de sus buques a la destrucción”, se lee en el comunicado.

El incidente se produjo después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declarara abierto el estrecho de Ormuz, afirmando que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima.

Irán, no obstante, ha destacado que el estrecho de Ormuz permanece completamente cerrado y que cualquier buque que lo atraviese lo hará en coordinación con la República Islámica y con su autorización.

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el inicio, el 28 de febrero, de la última oleada de agresión estadounidense-israelí no provocada contra el país.

El 17 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento, mediado por Pakistán sobre el fin de la guerra, cuyo artículo 5 sitúa la responsabilidad de la reapertura y la gestión del estrecho directamente en manos de Irán.

Sin embargo, Estados Unidos intentó socavar la soberanía de Irán sobre esta vía estratégica para el suministro energético mundial, estableciendo un corredor inseguro cerca de las costas de Omán. Además, Estados Unidos reanudó sus ataques aéreos contra Irán e impuso un bloqueo naval al país, violando el acuerdo que puso fin a la guerra.

Las medidas ilegales de Estados Unidos llevaron a Irán a reimponer restricciones en el estrecho de Ormuz.

La República Islámica ha recalcado que la reapertura de esta vía fluvial crucial depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de sus obligaciones en virtud del memorando de entendimiento.