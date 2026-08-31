La conducta académica y ejecutiva del ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí; 2.ª parte: servicio a desfavorecidos y centros benéficos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En la primera parte de este artículo se ofreció un breve relato de la conducta académica y las actividades sociales del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí. En este artículo se intenta presentar una parte de sus esfuerzos al servicio de los desfavorecidos.

El servicio a los desfavorecidos no es simplemente un rasgo individual, sino una tradición familiar continua y duradera en su vida: tanto cuando, a los nueve años, en septiembre de 1978, fue testigo de cómo su padre, el mártir Ayatolá Sayyid Alí Jamenei, se esforzaba por socorrer a las víctimas del terremoto de Tabas, como cuando, durante años, junto a su madre, de manera anónima y sin ser reconocido, visitaba los hogares de los pobres de la ciudad y era testigo de los esfuerzos "cosidos a mano" de su madre para proporcionar ajuares a jóvenes muchachas. Muchachas que no sabían que esas prendas habían sido cosidas por las hábiles manos y la costura de la esposa del Líder de la Revolución Islámica, y que algunas de esas mismas piezas cosidas también fueron incluidas como parte del ajuar de las hijas del más alto líder del sistema islámico.

Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí fue testigo en repetidas ocasiones de la angustia de su madre ante las condiciones de vida de los desfavorecidos, hasta el punto de que en una ocasión dijo a sus alumnos: "Nuestra madre, a veces, al regresar de las casas de los pobres, quedaba tan afligida que ya no podía comer." Su esposa, la mártir Zahra Haddad Adel, también prestó diversos servicios a los desfavorecidos en zonas de Teherán como el barrio de Harandi, y dirigía sesiones en la mezquita del Imam Sajjad (P) sin que nadie supiera que era la "señora Hoseiní", esposa del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí y nuera del Líder de la Revolución Islámica.

El propio Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí probó en repetidas ocasiones el amargo sabor de la "pobreza, la deuda y el endeudamiento", tal como "Agha Rahman", el tendero de la esquina del área del seminario de Al-Mahdi en la década de 1990, solía anotar su nombre y el de su hermano en el libro de fiados de su pequeña tienda, para saldarlos en los días siguientes tras recibir sus estipendios.

Convirtió el "servicio a los desfavorecidos" en la piedra angular de sus actividades sociales y en una recomendación reiterada a sus alumnos. Uno de sus alumnos dijo: "Los puntos sociales más destacados que enfatizaba eran cuestiones como los campamentos de servicio voluntario o el auxilio en desastres, como durante las inundaciones. Insistía en la continuidad en la prestación de los servicios."

Fundó instituciones para el servicio a los desfavorecidos y, sin que se mencionara su propio nombre, brindó asistencia continua a decenas de miles de personas desfavorecidas. La preservación de la dignidad humana, acompañada de trabajadores de campo que investigaban las condiciones de los desfavorecidos, el envío de mujeres para atender a las familias encabezadas por mujeres, y la recomendación de dar continuidad al servicio —junto con la insistencia en que no se mencionara su nombre y en que todos estos servicios se atribuyeran a la oficina del Líder Supremo— se encontraban entre las características de las instituciones de servicio bajo su supervisión.

Muchos de los desfavorecidos en diversas zonas de Qom, como Jafariyeh, Kahak, Qomrud, Qanavat, Niroogah y Khakfaraj, creían que recibían regalos y servicios a través de benefactores anónimos o de la oficina del Líder Supremo. Del mismo modo, los responsables de centros médicos, como la Clínica Corán e Itrat, no sabían que los costos de estos servicios médicos para los desfavorecidos —desde inyecciones y sueros intravenosos hasta servicios dentales— eran cubiertos gracias a los esfuerzos del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí y financiados con fondos públicos.

La cancelación de clases para enviar a estudiantes del seminario a socorrer a las víctimas de las inundaciones en Juzestán, la conversión de los seminarios bajo su dirección en centros de suministro de jugos para pacientes de COVID-19, y la insistencia en la presencia de los estudiantes en el lavado y sepultura de los cuerpos de quienes fallecieron a causa del COVID-19, son otros ejemplos de su servicio a los desfavorecidos.

Sus alumnos han escuchado en repetidas ocasiones a su maestro, el Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, decir: "Cuanto más débil y más desamparada es una persona, ¡más importante es!" Así también, tras escuchar los informes sobre los servicios de sus alumnos durante las inundaciones de Juzestán, dijo: "Estos actos son la identidad de un estudiante del seminario y, de paso, el servicio a la gente abre las puertas del conocimiento para los estudiantes." Atribuyó parte de los éxitos de su padre al servicio a los desfavorecidos y expresó esto en la misma reunión de alumnos para que todos lo escucharan.

La recomendación de servir a los desfavorecidos era también un tema recurrente en sus reuniones administrativas y ajenas al seminario. El Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí dijo a uno de sus colegas del sector de gestión de élite y tecnología: "No tomen a la ligera el servicio a los desfavorecidos; Dios ama a esas personas. Las demás tareas tienen su propio lugar."

En las siguientes partes de este artículo se examinarán otras dimensiones de la conducta social y ejecutiva del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí.

Fuentes:

Entrevista con Farid al-Din Haddad Adel (cuñado del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí)

Declaraciones del Dr. Haddad Adel en la mezquita del Imam Hasán Moytabá (P) en el barrio de Harandi

Declaraciones de Eskandar Hosseinof, misionero azerbaiyano y director de la Fundación Nur en Azerbaiyán

Entrevista con el Hoyatoleslam Reza Aliabadi (alumno del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí)

Entrevista con el Hoyatoleslam Mohammad Javad Akbari (alumno del Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí)

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