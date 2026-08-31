Protesta de musulmanes y activistas civiles en Nueva York contra el viaje del líder de la corriente nacionalista hindú extremista

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): tras el viaje de «Mohan Bhagwat», líder de la organización nacionalista hindú (RSS), a los Estados Unidos, musulmanes y activistas civiles organizaron una concentración en Nueva York para protestar contra las políticas islamófobas de esta corriente. Durante la concentración, «Safa Ahmed», responsable del «Consejo de Musulmanes de India y Estados Unidos» (IAMC), en su discurso, con un lenguaje directo, cuestionó los esfuerzos de la corriente gobernante por transformar a la India en un país exclusivamente hindú (Hindú Rashtra).

Haciendo referencia a la presencia prolongada de los musulmanes en la India, declaró: «El islam lleva cerca de 1.400 años presente en la India. Solo constituimos el 14 % de la población de la India, pero nuestra influencia está presente en todas partes; en el idioma que hablamos, en la comida que comemos, en la ropa que vestimos, en nuestra música y en los magníficos edificios que adornan el cielo de la India».

Ahmed, subrayando que la identidad de la India no se define excluyendo a los musulmanes, añadió: «Ninguna pretensión de que la India sea un “Hindú Rashtra”, ningún baile frente a las mezquitas, ningún ejército de excavadoras para demoler casas, ningún tumulto ni derramamiento de sangre puede borrar el hecho de que los musulmanes de la India, mientras los líderes intelectuales de la corriente gobernante adulaban a los colonizadores británicos, eligieron vivir como minoría dentro de la mayor democracia del mundo».

Asimismo, señalando que los líderes intelectuales de la corriente actual (RSS) colaboraban con Gran Bretaña durante la época colonial, hizo hincapié en la superioridad moral e histórica de los musulmanes en la preservación de los valores democráticos.

Estas protestas se producen mientras los informes internacionales dan cuenta del aumento de la violencia sectaria, el uso de maquinaria de demolición (excavadoras) para destruir propiedades de musulmanes y el incremento de las tensiones religiosas en la India; políticas respaldadas por la organización RSS y el partido gobernante de la India (BJP).

El Consejo de Musulmanes de India y Estados Unidos escribió que los manifestantes en Nueva York, al organizar esta concentración, pretendían advertir a la comunidad internacional y a las autoridades estadounidenses de que la expansión de la ideología extremista india en la diáspora (comunidades migrantes) y la presencia de figuras controvertidas de esta corriente en escenarios mundiales pueden tener consecuencias de gran alcance para la paz, la estabilidad y también para los derechos de las minorías.