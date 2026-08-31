Se celebra en São Paulo la reunión «Irán y los cambios geopolíticos»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la primera reunión política del instituto mediático Al-Risala, bajo el título «Irán y los cambios geopolíticos», se celebró en la ciudad de São Paulo con la presencia de un grupo de profesores universitarios, ulemas, estudiantes, representantes de partidos, personalidades mediáticas, periodistas y miembros de los medios de Brasil, además de un grupo de musulmanes y no musulmanes de nacionalidad iraní, iraquí y libanesa.

Este encuentro fue organizado por el Centro Islámico de Brasil, el instituto mediático Al-Risala y el Grupo de Amistad Irán-Brasil, en el que los oradores abordaron diversas dimensiones de los acontecimientos en Irán y la región, así como el reflejo de los recientes acontecimientos en los medios brasileños.

São Paulo; se celebró la reunión «Irán y los cambios geopolíticos» con la presencia de personalidades mediáticas y políticas + imágenes

El acto comenzó con la recitación de versículos del Sagrado Corán y, a continuación, profesores universitarios, activistas políticos y mediáticos, así como periodistas brasileños, expusieron sus puntos de vista.

Joaquim de Carvalho, activista mediático, periodista y articulista brasileño, señaló en su intervención, al referirse a la imagen que los medios occidentales presentan de Irán, que esta imagen ha hecho que gran parte de la población brasileña carezca de un conocimiento preciso y de información suficiente sobre la situación de Irán.

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Refiriéndose a su viaje a Irán y a su mayor conocimiento de los acontecimientos de este país y de la región durante los últimos seis meses, comparó su experiencia personal con la salida de una «caverna oscura» y afirmó que, tras ese viaje, la verdad y lo que él denominó «la opresión sufrida por Irán» se le hicieron más evidentes.

Laura Capriglione, escritora, periodista y veterana articulista brasileña, señaló en su discurso, al recordar su viaje a Irán y su participación en concentraciones nocturnas, que, pese a la posibilidad de un ataque militar, distintos sectores de la sociedad iraní —desde ancianos hasta jóvenes, mujeres, hombres y niños— estaban presentes en dichas concentraciones.

Añadió que en esas concentraciones la gente no solo coreaba consignas a favor de la paz y el fin de la guerra, sino que también se escuchaban consignas de apoyo a la Resistencia y de oposición a Estados Unidos. Capriglione atribuyó este espíritu a las creencias religiosas del pueblo iraní y a la influencia del suceso de Karbala y el martirio del Imam Huséin (P) en la cultura y el espíritu de los iraníes.

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Esta periodista brasileña también calificó de notables las relaciones entre Irán e Irak, y señaló que, antes de su viaje a Irán, pensaba que la guerra entre Irán e Irak durante el gobierno de Sadam Husein habría prolongado las diferencias entre ambas naciones; sin embargo, la amplia presencia del pueblo iraquí en la ceremonia fúnebre del líder de la República Islámica de Irán cambió esa percepción.

Tom Altman, escritor, periodista y articulista brasileño y director del centro mediático Opera Mundi, subrayó en su intervención, al referirse a la amplia presencia de iraníes en concentraciones y plazas, el profundo apego de la población de ese país a su tierra y a su patria.

Afirmó que la reciente guerra y las acciones atribuidas al gobierno de Donald Trump podrían hacer que una parte considerable de los iraníes muestre, durante muchos años, una menor disposición a llegar a acuerdos y cooperar con Estados Unidos.

Altman también relató, al referirse a su propio viaje a Irán, que antes de entrar en el país se había encontrado en Turquía, en el trayecto de su viaje, con una familia iraní de cinco miembros residente en España. Según él, los integrantes de esta familia, pese a tener empleo y estudios en España, regresaban a Irán e insistían en que su país, en las circunstancias actuales, necesitaba su presencia.

Robinson Farinazzo, general retirado del Ejército y analista político brasileño, además de activista mediático del canal Arte da Guerra, analizó en este encuentro los aspectos militares de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

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Calificó lo que denominó «la victoria de Irán en la guerra frente a grandes potencias militares» como algo sin precedentes e inesperado, y afirmó que Irán ha logrado resistir frente a Estados Unidos pese a la superioridad militar de este país y pese a que su líder y varios de sus altos mandos militares fueron blanco de ataques.

Farinazzo atribuyó esta situación a la inteligencia, la creatividad y la iniciativa de los científicos y jóvenes talentos iraníes, así como a las políticas de defensa de Irán en los últimos años, y afirmó que el uso de drones y misiles de precisión desempeñó un papel importante en el desempeño militar de Irán.

Este analista brasileño, refiriéndose además a los ataques de Irán contra bases estadounidenses en la región, entre ellas la base de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin, subrayó que dichos ataques han influido en el equilibrio de poder en la región y han convertido el Golfo Pérsico en un entorno difícil para la presencia de fuerzas estadounidenses.

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Asimismo, señaló que los recientes acontecimientos han llevado a algunos países de la región a revisar sus políticas y acuerdos de defensa con Estados Unidos, y en este contexto se refirió a la formación de un pacto de cooperación y defensa entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, sin la participación de Estados Unidos.

En otra parte de este encuentro, se rindió homenaje al Hoyatoleslam Sheij Husein Jalilo, activista político y mediático, por sus posiciones de apoyo al Eje de la Resistencia y su condena de lo que él denominó el «sistema de dominación» y el «imperialismo».

En este acto, el instituto mediático Al-Risala le expresó su reconocimiento entregándole una placa de honor por sus actividades mediáticas y políticas.

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La parte final de la primera reunión política de Al-Risala se dedicó a la proyección de un breve vídeo sobre los periodistas y activistas mediáticos muertos durante la guerra de Gaza. Este vídeo, elaborado por el instituto mediático Al-Risala, tuvo como objetivo rendir homenaje a los esfuerzos y las actividades de los profesionales de los medios de comunicación en la cobertura de los acontecimientos y la guerra de Gaza.