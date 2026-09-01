El hiyab de la gobernadora de Nueva York en una mezquita desató una ola de reacciones

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, desató una amplia ola de reacciones y debates diversos después de que, el viernes pasado, pronunciara un discurso con hiyab ante los fieles de una mezquita perteneciente al Centro Cultural Islámico de la ciudad de Nueva York.

Según un informe del portal de noticias Al Jazeera Net, esta visita se convirtió, en cuestión de pocas horas, en motivo de intensas controversias. Un grupo consideró su gesto como una muestra de respeto hacia las creencias religiosas, mientras que otro lo calificó de explotación política y de una acción inaceptable.

Hochul apareció cubierta con hiyab durante su visita al Centro Cultural Islámico. Una acción que la dirección de este centro recibió con beneplácito, expresando su profundo agradecimiento por la presencia de la gobernadora.

La bienvenida del Centro Islámico a la presencia de la gobernadora de Nueva York

En un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Instagram, el centro explicó que la gobernadora de Nueva York asistió a la ceremonia de la oración del viernes junto a miembros de la comunidad local, pronunció un discurso ante los fieles y posteriormente visitó las clases educativas de este complejo para conocer de cerca los servicios que ofrece esta institución.

La dirección del centro consideró esta visita como una muestra valiosa de reconocimiento a su papel como socio social, un centro que reúne a los residentes de Nueva York de diferentes sectores y grupos.

Los responsables también agradecieron que la gobernadora dedicara parte de su tiempo a apoyar a la comunidad y su compromiso continuo de garantizar un sentimiento de seguridad y respeto para todos los residentes de este estado.

Críticas de los conservadores al hiyab de la gobernadora de Nueva York

Sin embargo, esta acción no quedó exenta de reacciones críticas, y algunos círculos conservadores la atacaron duramente.

El periodista estadounidense Eric Daugherty calificó la escena de aterradora y, recordando los atentados del 11 de septiembre, acusó a la gobernadora de Nueva York de dar la bienvenida a lo que él denominó una ideología que aterrorizó a los ciudadanos de Nueva York.

Otros críticos describieron el uso del hiyab por parte de Hochul como una señal de lo que llamaron una islamización oficial, y advirtieron que este asunto podría convertirse en uno de los desafíos más importantes de la generación actual.

Acusación de politiquería contra Hochul

Al mismo tiempo, un grupo de críticos abordó el tema desde una perspectiva política y acusó a la gobernadora de Nueva York de cambiar sus principios, e incluso su tipo de vestimenta, con el fin de obtener apoyo y popularidad.

Señalaron que ella no se cubre la cabeza cuando visita iglesias o sinagogas judías.

Este grupo considera que convertir el hiyab en una herramienta política va más allá de un simple gesto de respeto hacia las costumbres religiosas.

También señalaron que Hochul ya se había cubierto la cabeza anteriormente, en el funeral de Didarul Islam, agente de policía musulmán, celebrado en 2025, y pidieron que siga las mismas normas de vestimenta para representar a todos los residentes de Nueva York, sin otorgar un privilegio especial a una religión en particular.

Defensa de la gobernadora y rechazo a la acusación de islamofobia

En contraposición, otro grupo defendió firmemente la acción de la gobernadora de Nueva York y consideró la ola de ataques y críticas en su contra como un ejemplo de islamofobia e incitación al odio.

Los defensores de esta acción, citando ejemplos similares, subrayaron que cubrirse la cabeza en lugares religiosos forma parte, en muchas partes del mundo, de las normas de respeto.

Recordaron que Laura Bush, ex primera dama de Estados Unidos, se cubrió la cabeza durante sus viajes a Oriente Medio, y que Ivanka Trump también apareció con la cabeza cubierta durante su visita a la Gran Mezquita del Sheij Zayed.

¿Es el hiyab en los lugares religiosos una costumbre de respeto?

Los defensores de Hochul también acusaron a los críticos de doble estándar, y afirmaron que mujeres políticas, primeras damas y reinas, a lo largo de las últimas décadas, se han cubierto la cabeza en señal de respeto al reunirse con el Papa o al visitar iglesias, mezquitas y otros lugares religiosos.

Según su opinión, resulta sorprendente que cubrirse la cabeza solo se convierta en un tema controvertido y crítico cuando se relaciona con los musulmanes y las mezquitas, y que de repente surjan preocupaciones sobre la libertad de las mujeres.