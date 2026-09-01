Nuevo sondeo sitúa a Lula al frente en un eventual balotaje en Brasil

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La última encuesta de AtlasIntel y Bloomberg, realizada a 5014 personas entre el 25 y el 30 de agosto y publicada el lunes, revela que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), lidera la intención de voto tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Según el informe, en el escenario de la primera vuelta, Lula encabeza las preferencias con un 43,4 %, aunque registra un descenso respecto al 46 % de junio y el 45 % de julio. El ultraderechista Flávio Bolsonaro ocupa el segundo lugar, con un 33,7 %, también por debajo del 37 % registrado en junio y del 36 % de julio.

Respecto a un eventual balotaje, el actual presidente de Brasil se impondría ante todos los competidores evaluados por el estudio. En un enfrentamiento directo contra Bolsonaro, Lula alcanza un 47,1 %, frente al 42,6 % del senador, lo que representa una ventaja de 4,5 puntos porcentuales, mientras que los votos blancos, nulos o indecisos ascienden al 10,3 %.

En otros escenarios hipotéticos, Lula también supera a Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático), con un 46,6 % frente al 41 %; a Romeu Zema (Partido Novo), con un 47 % frente al 40,7 %; a Renan Santos (Partido Missão), con un 47,5 % frente al 26 %; y al expresidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal), con un 46,8 % frente al 44,1 %.

Brasil celebrará elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección para un cuarto mandato no consecutivo y tiene como principal rival al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La campaña electoral comenzó oficialmente el 16 de agosto. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.