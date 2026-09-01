Sheij al-Khatib: La fidelidad al Imam Musa al-Sadr se materializa con la liberación del sur, la construcción de un Estado fuerte y justo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Sheij Ali al-Khatib, vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií del Líbano, al conmemorar el cuadragésimo octavo aniversario de la desaparición del Imam Musa al-Sadr, el Sheij Mohammad Yaqoub y el Sayyed Abbas Badreddine, afirmó que el Imam al-Sadr fue una personalidad intelectual, humanitaria y nacional que insistía simultáneamente en el diálogo, la resistencia y el apoyo a los desposeídos.

Añadió que el Imam al-Sadr fue una de las primeras personalidades en advertir sobre la amenaza de Israel contra el Líbano y consideraba que enfrentar la ocupación era una responsabilidad nacional. Desde su perspectiva, la resistencia no debía convertirse en una herramienta para las disputas internas, sino que debía ponerse al servicio de la defensa del territorio, la soberanía del Líbano y la unidad nacional.

Al-Khatib, al exponer la visión del Imam al-Sadr sobre la estructura política del Líbano, señaló que el problema principal de este país no es simplemente la multiplicidad de comunidades confesionales, sino la transformación del confesionalismo político en un instrumento de reparto de cuotas, discriminación y debilitamiento del Estado.

Según él, el Imam al-Sadr insistía en la formación de un Estado fuerte, justo e inclusivo, y sostenía que todos los libaneses debían participar en la construcción del país en el marco de la ciudadanía y la igualdad de derechos.

Asimismo, hacía hincapié en la reforma gradual del sistema político, el fortalecimiento de las instituciones estatales, el desarrollo equilibrado de las regiones y el diálogo entre los diferentes grupos.

El vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Shií del Líbano consideró la unidad nacional y el diálogo islámico-cristiano como otros pilares del pensamiento del Imam al-Sadr, y afirmó que este se esforzó por transformar la diversidad religiosa del Líbano de un factor de discordia en una oportunidad para la convivencia y la cooperación.

Al-Khatib subrayó que, desde la perspectiva del Imam Musa al-Sadr, la unidad nacional no es posible sin la justicia social y la eliminación de las privaciones, y que el Líbano solo podrá superar sus crisis cuando todas las comunidades y regiones participen en la construcción del futuro del país.

También mencionó al Consejo Supremo Islámico Shií como uno de los legados institucionales más importantes del Imam al-Sadr, creado con el objetivo de organizar los asuntos de los shiíes, defender los derechos de las regiones desfavorecidas y fortalecer su participación nacional en la estructura del Estado.

Al final, al-Khatib enumeró como los ejemplos más importantes de fidelidad al Imam al-Sadr en las circunstancias actuales: la liberación del sur del Líbano, el regreso de sus habitantes y la reconstrucción de las zonas destruidas, en especial las aldeas fronterizas; el fortalecimiento de la unidad nacional; la preservación de la soberanía y los derechos del Líbano; la salvación del país de las crisis económicas y sociales; y la construcción de un Estado capaz y justo.

Enfatizó que el Imam al-Sadr no fue simplemente el líder de una comunidad, sino el impulsor de un proyecto nacional para el Líbano, y que, 48 años después de su desaparición en Libia, su pensamiento sobre la unidad, la justicia, el diálogo y la resistencia sigue siendo relevante en los acontecimientos del Líbano.