Esta es la "montaña de firmeza" del pueblo iraní

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):



La Conducta del Profeta del Islam (BPD)

En la Sura "Hud", Dios Todopoderoso dice al Profeta: "Sé pues firme como se te ha ordenado, (tú) y quienes se han vuelto contigo (hacia Al.lah), y no os extralimitéis".

Hay una narración del Profeta donde afirmó: 'La Sura Hud me ha envejecido"; lo que significa que la Sura "Hud" me hizo viejo, debido a lo pesada que era la carga de esta Sura.

¿Qué parte de la Sura Hud? Se narra que el significado pretendido es este mismo versículo: 'Sé pues firme como se te ha ordenado'.

¿Por qué envejecería al Profeta? Porque en este versículo, Él dice: Así como te hemos ordenado, mantente firme en este camino, muestra constancia y exhibe paciencia.

Esta firmeza en sí misma es una tarea difícil. Este es el "Sirat" (el Sendero); el puente del Sirat cuya manifestación en el Día de la Resurrección ha sido representada para nosotros.

La realidad interior de nuestras acciones y nuestro camino aquí mismo es ese mismo puente del Sirat; actualmente estamos caminando sobre el puente del Sirat; debemos ser cuidadosos. Si una persona desea aplicar este cuidado a todo su comportamiento, esto la envejecerá.

Sin embargo, más importante que esto, en mi opinión, es la frase posterior: "y quienes se han vuelto contigo".

El Profeta no tiene simplemente la tarea de ser firme él mismo; también debe lograr que la gran multitud de creyentes permanezca firme en este mismo camino.

Seres humanos que, por un lado, están expuestos al embate de las calamidades y las dificultades de la vida -enemigos, conspiradores, malquerientes y poderes dominantes- y, por otro lado, están sometidos a la invasión de sus propios deseos, ellos se desvían a la izquierda o a la derecha de este camino recto... muy probablemente, esta es la tarea que envejeció al Profeta...

¿Sabéis a través de qué pasajes resbaladizos y difíciles condujo el Gran Profeta del Islam a los musulmanes -tanto durante el período de La Meca (trece años) como durante el período de formación de un gobierno en Medina- y los llevó a esas cumbres?

Un movimiento tan colosal no fue obra de cualquier ser humano. Aquellas personas que no entendían nada y no habían captado el más mínimo aroma de la moralidad humana. El Profeta los transformó en seres humanos ante cuya grandeza y resplandor los ángeles divinos se sintieron humillados.

Esto es la firmeza (Istiqaamah).

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¹ BPD: Siglas de Bendiciones y Paz sean con él y su familia, equivalente al árabe Sal.lal.lahu alaihi ua álihi ua sal.lam.