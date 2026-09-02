Reapertura de la escuela primaria islámica en Edmonton, Canadá

la nueva sede de la escuela primaria islámica de Edmonton ha abierto sus puertas justo a tiempo para dar la bienvenida a una nueva ola de estudiantes de diversos orígenes y religiones.

La apertura de esta escuela privada en el oeste de Edmonton marca un hito en la trayectoria de la Academia Islámica de Edmonton, consolidando su presencia en la sociedad canadiense durante décadas. El plan de estudios de la institución sigue las directrices provinciales, integrando a su vez los estudios islámicos, coránicos y la enseñanza de la lengua árabe.

Han transcurrido casi 90 años desde el inicio de las actividades de esta institución, la cual comenzó su labor en un centro multifuncional cultural en Canadá, conocido como la Mezquita Al-Rashid.

Durante la magnífica ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de estudiantes, familias, graduados y educadores, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar las nuevas instalaciones de expansión del centro educativo.

Benjamin J., maestro de tercer grado, quien ha ejercido la docencia en esta institución desde sus inicios, declaró el sábado: «Este centro es hermoso. Es totalmente nuevo y brillante, pero creo que lo más importante es que representa un espacio seguro para el aprendizaje de nuestros alumnos».