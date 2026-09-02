Ejército iraní promete dar respuesta mucho más contundente a los enemigos

“Responderemos a cada movimiento del enemigo con una respuesta varias veces más contundente, para que quede firmemente establecido en sus cálculos que la República Islámica de Irán está plenamente decidida a defenderse y a defender al pueblo iraní”, ha declarado el general de división Amir Hatami, durante una reunión celebrada este miércoles con altos mandos del Ejército y el ministro interino de Defensa, el general de brigada Seyed Mayid Ebn Reza.

Tras señalar que “este es nuestro mensaje muy claro al mundo”, el alto mando castrense iraní ha puesto de relieve que Irán ha salido como el “ganador indiscutible” de la reciente guerra con Estados Unidos e Israel.

“El vencedor claro de la guerra es Irán. El enemigo no logró ninguno de los objetivos que había anunciado”, ha afirmado el comandante en jefe del Ejército de Irán, y ha reiterado la necesidad de reforzar la preparación militar y desarrollar capacidades autóctonas para defender al país.

En este contexto, ha recalcado que la misión de Irán en este “momento histórico” consiste en reforzar la preparación militar e incrementar su poder para alcanzar la victoria final, porque “la victoria se consolida mediante el poder”.

Hatami ha señalado que el cumplimiento de los objetivos es el principal criterio para evaluar el resultado de una guerra, y que las Fuerzas Armadas iraníes impidieron al enemigo alcanzarlos.

El comandante del Ejército iraní ha asegurado que Irán ha salido más firme y fortalecido de la guerra, destacando el mayor respeto internacional hacia el país y el reconocimiento de su resistencia y capacidades nacionales.

El general Hatami ha precisado que, ahora que la República Islámica ha salido de la guerra “más fuerte y resistente”, el mundo está reconociendo el verdadero poder de Irán y tratando al país con mayor respeto.

El jefe del Ejército ha añadido que Estados Unidos, tras ser derrotado por las Fuerzas Armadas iraníes, busca nuevamente alcanzar sus objetivos provocando disturbios en el país. Sin embargo, ha afirmado que el pueblo iraní frustrará firmemente tales complots.

Asimismo, ha afirmado que la venganza por el Líder mártir de la Revolución Islámica es “definitiva, real e inolvidable”, y ha calificado la reciente guerra de una experiencia única que permitió a Irán adquirir experiencia en guerra tecnológica frente al “Gran Satán”.

El general de alto rango iraní ha subrayado que la actual etapa consiste en consolidar la victoria mediante el fortalecimiento de las capacidades defensivas, con miras a alcanzar la victoria final.

Durante el encuentro se analizaron los últimos acontecimientos y logros de la reciente guerra, así como los requisitos para elevar la preparación y la capacidad defensiva del país.

Por su parte, el general Ebn Reza ha subrayado que la defensa y resistencia del país quedarán grabadas para siempre en la historia de Irán.

El ministro interino de Defensa iraní ha sostenido que el enemigo se enfrentó a la República Islámica empleando el más alto nivel tecnológico, pero que la guerra demostró la capacidad de Irán para resistir y salir victorioso frente a las tecnologías más avanzadas, pese a las amplias sanciones y presiones y apoyándose en sus capacidades nacionales.

Asimismo, ha puesto de relieve que la guerra evidenció la necesidad de reforzar de forma permanente la tecnología y la producción nacional, y ha añadido que el intenso ataque contra puntos estratégicos de Irán puso de manifiesto su importancia para la generación de poder.

Las declaraciones de altos cargos militares iraníes se produjeron después de los mortíferos ataques estadounidenses contra el sur de Irán el martes, que dieron lugar a operaciones con misiles y drones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y del Ejército contra activos estadounidenses en distintos puntos de la región.

El último intercambio de ataques se produce en un contexto de fuerte presión sobre las capacidades estadounidenses de defensa aérea y de drones, mientras funcionarios iraníes y fuentes militares aseguran que las reservas de interceptores THAAD y Patriot de EE.UU. se han reducido considerablemente y que un número significativo de drones MQ-9 Reaper estadounidenses ha sido derribado durante el conflicto en curso.