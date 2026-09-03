Asesinan a 2 palestinos en ataque de colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania

El Ministerio palestino de Salud identificó a las víctimas como Omar Muhamad Naji Al Naasan (19 años) y Jalil Rasem Jalil Shahada (16 años), quienes murieron baleados durante un ataque de colonos acompañados de fuerzas israelíes en la aldea de Al Mughayir, cerca de Ramalá, la capital ocupada de Cisjordania.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó que dos jovenes palestinos resultaron heridos por disparos de munición real, uno en el cuello y el otro en la espalda, durante un ataque de colonos y fuerzas israelíes.

El jefe del consejo de la aldea, Min Abu Alia, relató a la agencia de noticias palestina WAFA que los colonos y las fuerzas israelíes asaltaron el centro del pueblo, atacaron dos viviendas y robaron ovejas.

Abu Alia añadió que francotiradores del ejército israelí se apostaron en los tejados de las casas en la aldea durante el asalto. Cuando los lugareños intentaron enfrentarse a los colonos que les robaban las ovejas, los francotiradores abrieron fuego contra los palestinos, hiriendo gravemente a dos jóvenes, quienes perdieron la vida posteriormente a causa de sus heridas mientras eran trasladados al hospital.

La aldea ha sido escenario de repetidos ataques por parte de colonos israelíes ilegales y fuerzas israelíes en los últimos meses, mientras continúan imponiendo un estricto asedio a la localidad.

Anteriormente, tres palestinos resultaron heridos en un ataque de colonos israelíes contra la misma aldea, donde atacaron y sitiaron viviendas.

Desde principios de 2026, al menos 79 palestinos, entre ellos 19 niños, han muerto en la Cisjordania ocupada a manos de colonos o fuerzas israelíes, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Al menos 1870 palestinos han resultado heridos.

Según la OCHA, los ataques de los colonos en Al Mughayir se han centrado principalmente en la única carretera de acceso al pueblo, donde los vehículos han sido blanco de ataques con regularidad.

El aumento de la violencia de los colonos, respaldada por las fuerzas israelíes, ha inquietado a la comunidad internacional. La violencia incluye agresiones físicas, incendios, daños a viviendas y vehículos, restricciones de movilidad y ataques contra tierras e infraestructuras de los palestinos en Cisjordania.

A finales de agosto, el coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Ramiz Alakbarov, denunció que los ataques de los colonos han continuado “prácticamente sin que se exijan responsabilidades”.

Un estudio de la ONG israelí Yesh Din anuncia que el 93,6 % de las investigaciones a colonos por violencia contra palestinos en Cisjordania han terminado sin una acusación, admitiendo que sólo un 3 % de las investigaciones policiales han derivado en condenas totales o parciales desde 2005.

El régimen israelí continúa intensificando su agresión contra Cisjordania y la ocupada Al-Quds (Jerusalén), llevando a cabo operaciones generalizadas de demolición y asalto, además de la escalada de los ataques de los colonos.