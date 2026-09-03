Más de 600 seminarios sobre la Sira del Profeta (PB) se celebran en Egipto

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ministerio de Awqaf de Egipto celebró 625 seminarios científicos titulados «El Sagrado Profeta (PB): Modelo Ideal de Moralidad» en las provincias fronterizas del país.

Estos seminarios se celebraron el lunes, tras la oración del Isha, en las oficinas de Awqaf de varias provincias fronterizas, según informó el medio el-Balad News.

Forman parte de los programas de divulgación, educación y concientización del ministerio, en el marco de la iniciativa «Reforma tus Conceptos».

El objetivo de estos seminarios es ofrecer una perspectiva integral sobre la Sira del Profeta (PB) y sus virtudes morales, así como las virtudes que el Profeta (PB) encarnó a lo largo de su vida.

Estos seminarios se centran en el impacto de la moralidad en la formación del carácter y el fortalecimiento de los lazos sociales, con el objetivo de difundir valores positivos y corregir ideas y comportamientos erróneos.

Este evento forma parte de los seminarios científicos del ministerio, que se llevan a cabo para reforzar el papel divulgativo y educativo de las mezquitas y vincular los sermones religiosos con cuestiones que fortalezcan la conciencia y los valores entre los miembros de la sociedad.

Al destacar la Sira y las virtudes morales del Profeta (PB) en su trato con los demás, estos seminarios exponen un modelo integral y práctico de su conducta en materia de bondad, empatía, respeto y solidaridad social.

Las sesiones también subrayan que la ética profética no consiste en meros principios teóricos, sino en un enfoque integral para la formación del carácter y la construcción de una sociedad basada en el respeto, la empatía y la cooperación, que respalda los esfuerzos por corregir conceptos erróneos y promover comportamientos positivos.

Estos seminarios se están celebrando en varias provincias fronterizas de Egipto, entre ellas Mar Rojo, Sinaí del Sur, Nuevo Valle (Wadi al-Yadid), Matruh, Sinaí del Norte y Suez.