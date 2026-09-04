ONU condena asesinato de palestinos por colonos y exige cuentas a Israel

El portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, calificó el jueves de “impactante” el asesinato de Omar Muhamad Naji Al Naasan (19 años) y Jalil Rasem Jalil Shahada (16 años), en la aldea de Al Mughayir, cerca de Ramalá, en la Cisjordania ocupada, y condenó “este asesinato de civiles palestinos”.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia persistente perpetrada por colonos que, al parecer, actúan con total impunidad en sus agresiones contra civiles palestinos, sus propiedades y su forma de vida”, declaró Dujarric ante los periodistas.

En este sentido, señaló que las autoridades israelíes deben actuar para evitar nuevos actos de violencia y exigir responsabilidades a los responsables.

“Corresponde a las autoridades israelíes hacer lo necesario para cumplir con sus propias obligaciones y exigir responsabilidades a quienes están detrás de estos actos de violencia”, afirmó.

Desde principios de 2026, al menos 79 palestinos, entre ellos 19 niños, han muerto en la Cisjordania ocupada a manos de colonos o fuerzas israelíes, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Al menos 1870 palestinos han resultado heridos.

Según la OCHA, los ataques de los colonos en Al Mughayir se han centrado principalmente en la única carretera de acceso al pueblo, donde los vehículos han sido blanco de ataques con regularidad.

El aumento de la violencia de los colonos, respaldada por las fuerzas israelíes, ha inquietado a la comunidad internacional. La violencia incluye agresiones físicas, incendios, daños a viviendas y vehículos, restricciones de movilidad y ataques contra tierras e infraestructuras de los palestinos en Cisjordania.

A finales de agosto, el coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Ramiz Alakbarov, denunció que los ataques de los colonos han continuado “prácticamente sin que se exijan responsabilidades”.

Un estudio de la ONG israelí Yesh Din anuncia que el 93,6 % de las investigaciones a colonos por violencia contra palestinos en Cisjordania han terminado sin una acusación, admitiendo que sólo un 3 % de las investigaciones policiales han derivado en condenas totales o parciales desde 2005.