Se encienden los frentes en el oeste de Taiz: las fuerzas armadas de Yemen avanzan en la ruta hacia Bab el-Mandeb

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): las fuerzas armadas de Yemen han logrado, durante las últimas horas, avanzar militarmente en varias zonas que dominan el estrecho de Bab el-Mandeb, en el oeste de Taiz. Este avance se produjo tras violentos enfrentamientos con los grupos afines a Arabia Saudí en dos frentes estratégicos, Al-Kadha y Maqbanah, dos frentes que dominan las principales rutas de abastecimiento en el oeste de la provincia de Taiz y que estos grupos utilizan para reforzar a sus fuerzas en los distintos frentes de las zonas rurales del oeste de la provincia.

El oeste de Taiz, nuevo escenario de batalla

Según informó el diario libanés Al-Akhbar, ambos frentes revisten una enorme importancia para la seguridad del estrecho de Bab el-Mandeb, ya que constituyen la profundidad geográfica y la puerta terrestre de acceso a la costa occidental, a la ciudad de Mocha y a dicho estrecho. La zona de Al-Kadha es, además, el punto de enlace entre las regiones montañosas y la costa occidental de Yemen, y su control permite avanzar hacia Al-Barh y posteriormente hacia Mocha. Asimismo, el control de esta zona supondría el dominio de la ruta de traslado de fuerzas y equipamiento desde Adén y Lahj hacia la costa occidental de Yemen.

Por ello, ha aumentado la preocupación de los grupos afines a Arabia Saudí ante la posibilidad de la caída total de estos frentes en manos de las fuerzas armadas de Yemen, un hecho que, según fuentes cercanas a estos grupos, podría representar una nueva amenaza para la navegación en el estrecho de Bab el-Mandeb.

Al-Kadha, cuello de botella estratégico en la ruta de Taiz a Mocha

Fuentes locales en Taiz declararon al diario Al-Akhbar que los enfrentamientos, en los que se emplearon distintos tipos de armamento, se desarrollaron entre ambas partes en cuatro sectores principales del eje de Taiz: Al-Tuwair, Al-Ahtub, Al-Kuwaiha y Jabal Ghubari.

Según estas fuentes, las fuerzas armadas de Yemen, tras recibir información de inteligencia sobre la intención de los grupos afines a Arabia Saudí —entre ellos la Brigada Al-Nasr, adscrita al eje de Taiz y bajo control del partido Al-Islah— de atacar las líneas de contacto con el respaldo y la planificación de Arabia Saudí, atacaron las concentraciones militares en Al-Kadha.

En contrapartida, fuentes militares vinculadas a las partes afines a Arabia Saudí afirmaron que los enfrentamientos se extendieron a cuatro frentes. Algunos de ellos se encuentran en el distrito de Al-Wazi'iyah, otros en el distrito de Mawza, y un tercer frente en el eje de Al-Barh, en el oeste de Taiz. Asimismo, los combates continuaron en el frente de Al-Kadha, situado en el distrito de Al-Ma'afer, así como en los frentes de Al-Ahtub y Al-Kuwaiha, en el distrito de Jabal Habashi.

Avance de las fuerzas armadas de Yemen en las alturas

Mientras activistas cercanos a los Emiratos Árabes Unidos acusaron a la Brigada Al-Nasr de haber cedido el frente de Al-Kadha, fuentes sobre el terreno bien informadas declararon al diario Al-Akhbar que las fuerzas armadas de Yemen entablaron violentos enfrentamientos con los grupos afines a Arabia Saudí en los frentes de Maqbanah y Jabal Habashi.

Estos enfrentamientos se produjeron después de que, en la madrugada del día anterior, las fuerzas armadas de Yemen lograran hacerse con el control de zonas como Hamrah, Al-Qooz al-Asfal, Al-Rahba, la colina de Al-Khazzan y Masna'ah, además de varias otras posiciones estratégicas. Asimismo, tomaron el control de las cadenas montañosas que dominan las aldeas de Al-Afirah, Al-Nuwaiha y Al-Udhair, de varias colinas en el distrito de Mawza y de las cadenas montañosas de Al-Barashah, que dominan el distrito de Hais.

Según las fuentes, los grupos vinculados a Tareq Saleh intentan actualmente recuperar algunas de las posiciones que han caído en manos de las fuerzas armadas de Yemen, una operación que cuenta con el respaldo de efectivos de las Brigadas Al-Amalqa, de tendencia salafista, del sur de Yemen.

Bajas entre las filas de las fuerzas afines a Arabia Saudí

Mientras los grupos afines a Arabia Saudí han reconocido la muerte de varios de sus comandantes en los enfrentamientos de Al-Kadha y Maqbanah, la agencia AFP confirmó, citando a fuentes de estos grupos, la muerte de 13 de sus efectivos.

Los medios vinculados al gobierno de Adén, respaldado por Arabia Saudí, informaron asimismo de que los enfrentamientos continúan con intensidad en los distintos frentes del oeste de Taiz y expresaron su preocupación por la posible caída de la ruta estratégica entre Taiz y Mocha, en la zona de Al-Kadha. No obstante, afirmaron que los grupos armados cercanos a Arabia Saudí lograron recuperar dos posiciones militares en el frente de Al-Kadha después de que las fuerzas armadas de Yemen las hubieran tomado.

Posteriormente, fuentes cercanas al gobierno de Adén, respaldado por Arabia Saudí, confirmaron la caída de Jabal Numan, en el frente de Jabal Habashi. Esta montaña alberga posiciones importantes y domina las extensas rutas logísticas militares que conectan a varios frentes entre sí.

Jabal Habashi, punto clave en la ecuación militar del oeste de Taiz

Por su parte, activistas de la ciudad de Mocha acusaron a las fuerzas del partido Al-Islah de haberse retirado de posiciones estratégicas en Jabal Habashi y de haber cedido Jabal Numan. Según ellos, esta medida permitió que las fuerzas armadas de Yemen tomaran el control de varias posiciones en torno a esta montaña y cortaran las rutas de abastecimiento de las fuerzas conjuntas afines a Arabia Saudí.

De forma paralela a la advertencia de los activistas cercanos a Tareq Saleh en la costa occidental de Yemen sobre las consecuencias que tendría la caída de las zonas que dominan el estrecho de Bab el-Mandeb para la seguridad de la navegación en dicho estrecho, fuentes militares en el oeste de Taiz previeron que los enfrentamientos se intensifiquen en los próximos días.

Asimismo, el mando del frente de As-Silw, en el sureste de la provincia, bajo control del gobierno de Adén respaldado por Arabia Saudí, anunció la imposición de un toque de queda nocturno en la zona de Uzlat al-Dabba y otras varias zonas, debido a que se encuentran en la línea de contacto directo.

Misiles y drones se suman a la ecuación en el oeste de Taiz

En este mismo contexto, las fuerzas vinculadas a Tareq Saleh —miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial del gobierno de Adén, respaldado por Arabia Saudí— y desplegadas en la costa occidental de Yemen, confirmaron haber sido blanco de una serie de ataques con misiles.

Fuentes cercanas a estas fuerzas informaron de que las fuerzas armadas de Yemen atacaron sus campamentos en las zonas rurales de Mocha y el sur de Al-Khokha con alrededor de 14 misiles balísticos y varios drones.

Estas mismas fuentes afirmaron además que los sistemas de defensa aérea interceptaron algunos de los drones, al tiempo que restaron importancia a la posible repercusión de los ataques con misiles de las fuerzas armadas de Yemen sobre el escenario de las operaciones.

No obstante, otras fuentes en Mocha y Al-Khokha afirmaron que los nuevos ataques provocaron grandes explosiones en varios campamentos militares, un hecho que, según ellas, indica que estos ataques probablemente tuvieron como objetivo depósitos de armamento, así como fuerzas y equipamiento de refuerzo.