270.000 personas han abandonado los territorios ocupados en los últimos tres años; la fuga de cerebros de Israel se ha convertido en una crisis

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA) diario hebreo Haaretz reveló que, durante los últimos tres años, alrededor de 270.000 residentes de los territorios ocupados han abandonado la zona.

El aumento de las cifras de emigración de los territorios ocupados se produce en medio de la continuación de la guerra de Gaza desde 2023, una guerra que, con la ampliación de los frentes desde el Líbano hasta Irán, Yemen e Irak, y junto con las operaciones selectivas del Frente de la Resistencia y la imposición de graves pérdidas al régimen ocupante, ha adquirido dimensiones cada vez mayores.

El diario señaló que el número de personas que han emigrado es elevado y que entre ellas se encuentran médicos, ingenieros, académicos y personas con altos ingresos. Estudios académicos realizados en los territorios ocupados muestran que la creciente tendencia a emigrar de Israel se ha convertido en una crisis económica para este régimen, hasta el punto de que está perdiendo recursos fiscales y mano de obra cualificada.

Según una investigación realizada por los profesores Itai Ater, Nittai Bergman y Doron Zamir, de la Universidad de Tel Aviv, y cuyos resultados fueron publicados por el medio sionista Walla, Israel pierde anualmente alrededor de 910 millones de séqueles (cerca de 250 millones de dólares) en ingresos fiscales debido a la emigración. Algunas estimaciones complementarias, correspondientes al período de 20 meses comprendido entre 2023 y 2024, elevan esta cifra hasta 1.500 millones de séqueles.

Lo que hace aún más alarmante esta tendencia es la velocidad exponencial con la que aumentan estas pérdidas. En 2020, los impuestos dejados de percibir ascendían a 256 millones de séqueles, pero en cuatro años esta cifra casi se ha cuadruplicado. Este salto, según los investigadores, refleja un cambio en la composición de los emigrantes: ya no son únicamente jóvenes desempleados o personas que pretenden eludir el servicio militar, sino también sectores de altos ingresos y principales contribuyentes que están abandonando los territorios ocupados.