Venezolanos protestan en Caracas contra reanudación de vínculos con Israel

Frente a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, se renovó el rechazo al acercamiento entre Venezuela y el régimen israelí. Durante el acto, volvió a ondear la bandera de Palestina.

Integrantes del Frente Popular Antiimperialista y del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina rechazaron, mediante consignas, carteles y discursos, el eventual restablecimiento de relaciones con el régimen sionista.

También se denunció el reciente acuerdo para suministrar petróleo venezolano a Estados Unidos. Los manifestantes aseguran que se trata de parte del mismo proceso de alineación que, según ellos, comenzó con el ataque militar del pasado 3 de enero.

Los participantes insistieron en que continuarán en las calles, como lo hicieron en la Plaza Bolívar, frente a la Cancillería venezolana, para exigir que no se restablezcan las relaciones diplomáticas con el régimen sionista israelí.

Marcos Salgado, Caracas