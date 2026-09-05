La aventura de Trump en el Golfo, una «sentencia de muerte política» / Irán deja fuera de combate a una superpotencia en la «guerra electoral»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó recientemente en unas declaraciones que el objetivo de las presiones económicas es llevar a Irán a la mesa de negociaciones, y que el propósito de la operación de «aislamiento económico» es crear las condiciones que obliguen a Irán a regresar a esa mesa.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reiterando sus afirmaciones y en un intento por convencer a la opinión pública de su país —que no acepta la paradoja de costo-beneficio de la guerra contra Irán y cuyas prioridades de subsistencia se han convertido en una suerte de crisis de legitimidad para el presidente—, afirmó que Irán es un país derrotado y que Estados Unidos mantiene el control del estrecho de Ormuz.

En este contexto, Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de Reagan, en una entrevista con la Agencia de Noticias ABNA sobre las consecuencias económicas y de seguridad de la guerra con Irán para el propio Trump y el costo que Estados Unidos ha pagado por este conflicto, subrayó que el respaldo público a Trump ha disminuido a causa de su guerra electoral contra Irán.

Afirmó: «Trump ha pagado el precio de esta guerra en el tribunal de la opinión pública y seguirá pagándolo».

Los costos de seguridad y políticos de la guerra para Estados Unidos

Hanke añadió: «Desde el punto de vista de la seguridad, Estados Unidos también ha pagado un precio igualmente elevado por esta guerra. La Casa Blanca ha consumido cantidades ingentes de municiones, ha debilitado a su marina y ha dejado al descubierto ante Moscú y Pekín los límites del poder estadounidense. La guerra de Trump también ha alejado de Estados Unidos a sus aliados del Golfo Pérsico, aliados que han declarado con claridad que no desean tener ningún papel en una mayor escalada de las tensiones».

Subrayó: «Quizá lo más importante de todo sea que la imagen de Estados Unidos e Israel ha resultado gravemente dañada, mientras que la imagen de Irán ha mejorado».

El estrecho de Ormuz: la nueva palanca del equilibrio de poder

Posteriormente, al responder a la pregunta de si Irán, apoyándose en la «geopolítica de la energía» y mediante el bloqueo de las rutas comerciales, está de hecho redefiniendo el equilibrio de poder en Oriente Medio más allá de su capacidad militar convencional, dijo: «Irán comprendió rápidamente que podía controlar el estrecho de Ormuz y seguirá manteniendo su control sobre este estrecho. De hecho, Irán controla ahora uno de los ocho puntos de estrangulamiento clave del mundo. Por lo tanto, es evidente que Irán, como potencia media, ha derrotado a una superpotencia».

Para ilustrar esta situación, Hanke recurrió a la historia de Lilliput y añadió: «Al igual que en la historia de Lilliput, Irán ha atado en cadenas al personaje de Gulliver —el Tío Sam—. Cada ronda de este enfrentamiento ha dejado a Irán en una posición más fuerte y a Estados Unidos en una posición más débil».

El golpe de la guerra al «bolsillo» de los estadounidenses

Este profesor de la Universidad Johns Hopkins, al referirse a la posibilidad de que las políticas agresivas de Trump contra Irán se conviertan en una «autodestrucción estratégica» para su posición partidista en las próximas elecciones, así como al punto de quiebre del respaldo público al presidente de Estados Unidos, afirmó: «Creo que ese dique ya se ha roto. Se rompió en el momento en que la guerra golpeó el bolsillo de los estadounidenses».

Explicó: «Los estadounidenses pueden tolerar, y de hecho toleran, una buena cantidad de aventuras de política exterior mientras el costo de vida no se vea afectado. Pero en cuanto la guerra impacta directamente el costo de vida de los estadounidenses, ya sea a través del precio del combustible o de los alimentos, el respaldo al gobierno que la mantiene comienza a disminuir. En las elecciones de mitad de período, las guerras costosas suelen equivaler a una sentencia de muerte».

En otro momento de la conversación, Hanke se refirió al relato de Trump sobre el aumento del precio del combustible como un «costo insignificante» para enfrentar a Irán, y a las razones por las que ese relato no ha logrado convencer a la opinión pública estadounidense, y dijo: «El relato político de Trump no ha logrado persuadir a la gente por dos motivos. El primero es que ese relato resulta ofensivo para los agricultores y los transportistas que dependen del gasóleo. El segundo motivo es que resulta evidente que esta guerra es una guerra religiosa financiada y respaldada por Estados Unidos. Esta realidad se vuelve cada día más evidente para el pueblo estadounidense».

La reducción de la influencia de Estados Unidos y el cambio del equilibrio regional

A continuación, refiriéndose a las consecuencias de esta guerra para la posición de Estados Unidos en la región, precisó: «La guerra electoral de Trump contra Irán ha sido un desastre estratégico. A partir de ahora, el poder de Estados Unidos en Oriente Medio se reducirá considerablemente, e Irán y Turquía pasarán a ocupar una posición dominante».

Trump, atrapado entre el repliegue y la escalada

Finalmente, al responder a la pregunta de si Trump se verá obligado a un repliegue táctico y a una distensión, o si, para salir de la crisis de legitimidad interna, optará por una «escalada controlada» del conflicto, Hanke dijo: «Trump está acorralado, su popularidad va en descenso y no existe una salida clara. Continuar la guerra solo debilitará aún más su respaldo. El repliegue táctico es la opción lógica y económicamente razonable».

Sin embargo, al referirse a la forma de actuar de Trump, añadió: «Pero aquí estamos hablando de Donald Trump. Su método de trabajo se compone de tres elementos: primero, atacar, atacar, atacar; segundo, negar, negar, negar; y tercero, yo gané, yo gané, yo gané».