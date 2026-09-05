Autoridades británicas temen el impacto negativo de la guerra contra Irán en la economía del Reino Unido

En declaraciones al Financial Times, Healey señaló que los acontecimientos en Oriente Medio están afectando la inflación, el crecimiento y los costos de financiación del Reino Unido. No obstante, prometió que el presupuesto previsto para el 28 de octubre servirá como un "escudo" frente a las incertidumbres actuales.

El ministro británico subrayó que el conflicto forma parte de un "mundo más peligroso" que el país debe afrontar, y reconoció que la volatilidad de los mercados financieros globales, impulsada por las tensiones en el Golfo Pérsico y el aumento de los precios energéticos, está ejerciendo una presión adicional sobre las arcas públicas.

La reciente ola de ventas de bonos en los mercados internacionales ha disparado el costo de la deuda británica, lo que reduce el margen de maniobra del nuevo gobierno de Andy Burnham para financiar sus programas económicos y sociales. Healey aseguró que, pese a los desafíos, el Ejecutivo presentará un presupuesto "sólido y responsable", pero advirtió que el aumento del servicio de la deuda podría limitar las opciones de gasto en áreas clave como sanidad, educación e infraestructuras, en un contexto de incertidumbre global que ya ha llevado a otros países europeos a revisar sus proyecciones fiscales.