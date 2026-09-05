Irán a estadounidenses: “No conviertan a sus hijos en carne de cañón”

“No permitan que nadie los convierta en carne de cañón —ni en quienes paguen la factura— de una guerra que ustedes nunca eligieron”, ha instado este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, a los ciudadanos estadounidenses, al cuestionar una propuesta publicada en el diario israelí The Jerusalem Post para incentivar el alistamiento de jóvenes estadounidenses endeudados en la guerra contra Irán.

Baqai ha hecho estas declaraciones mediante un mensaje en la red social X en el que ha advertido a los estadounidenses de las consecuencias de permitir que sus hijos sean utilizados en el conflicto. “No permitan que nadie convierta a sus hijos en mercenarios de su ilegal ‘guerra de elección’”, ha alertado.

“¿Por qué deberían ofrecer a sus hijos e hijas la condonación de sus deudas a cambio de luchar y morir en una guerra que Israel quiere que continúe y se amplíe?”, ha preguntado a los ciudadanos estadounidenses.

El diplomático iraní ha señalado que The Jerusalem Post había abordado explícitamente esta iniciativa, basada en utilizar las deudas de préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito como incentivo para reclutar a estadounidenses endeudados y enviarlos al frente de la guerra contra Irán. “Sus vidas. Sus impuestos. La guerra de otros”, ha denunciado.

La propuesta a la que se ha referido Baqai fue planteada por AJ Jaff, exmilitar canadiense, en un artículo de opinión publicado el 30 de agosto en lo que Jaff planteó la creación de un programa federal de alistamiento basado en la condonación de deudas, mediante el cual se cancelarían préstamos estudiantiles, saldos de tarjetas de crédito y otras deudas después de 24 o 36 meses de servicio militar. El autor sostuvo que esta medida podría incentivar el alistamiento voluntario a gran escala.

El artículo argumentaba que una eventual invasión terrestre de Irán requeriría entre 750 000 y 1,5 millones de militares estadounidenses, una cifra muy superior al alrededor de 452 000 efectivos activos del Ejército estadounidense que el autor citó. También sostenía que la población estadounidense de entre 18 y 34 años acumula, de media, más de 40 000 dólares en deuda no hipotecaria, incluidos préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y créditos personales.

Estados Unidos, junto con Israel, lanzó una guerra de agresión contra Irán en junio del año pasado durante doce días y retomó la ofensiva el 28 de febrero de este año con bombardeos por un periodo de 40 días, a las que siguieron ataques intermitentes desde julio contra el sur del país, incluidas zonas del estrecho de Ormuz. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo devastadores operaciones con misiles y drones contra objetivos israelíes y bases estadounidenses en la región.