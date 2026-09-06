Morales: guerra de Trump contra Irán amenaza a toda la humanidad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un reciente mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, el expresidente de Bolivia Evo Morales, subrayó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, “cree que bombardea Irán, pero en realidad bombardea la economía de su propio pueblo y del mundo”.

Al publicar una imagen de la noticia titulada “Trump anuncia que destinará el petróleo venezolano a rellenar la reserva estratégica de EE.UU.”, añadió que “mientras anuncia que cubrirá la reserva estratégica con petróleo venezolano, después de intervenir militarmente en esa nación, un nuevo ataque estadounidense dispara los precios de los combustibles, fertilizantes y alimentos”.

Morales precisó que Trump pretende salvar su economía con guerras, intervenciones e injerencias, violando los derechos humanos.

Al concluir haciendo hincapié en que “esto no es solo una guerra contra Irán”, destacó que “es un acto de irresponsabilidad que golpea la economía global y pone en riesgo a toda la humanidad”.

Anteriormente, Morales había elogiado la unidad nacional y la resistencia de Irán frente a las presiones externas, calificando al país como “un ejemplo de la dignidad de un pueblo frente al Imperio”.

En este sentido, puso de relieve que el Imperio puede “imponer sanciones, amenazas y guerras, pero no puede someter la voluntad de un pueblo soberano, porque mientras se desgasta en las guerras de armas; Irán demuestra que la soberanía también puede ganar la guerra económica”.

Las consecuencias económicas de la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán han puesto seriamente a prueba a la economía mundial.

La nueva agresión estadounidense contra Irán llevó el precio del petróleo a su nivel más alto en las últimas cinco semanas, elevó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años a su nivel más alto en casi tres años y extendió una ola de ventas en los mercados de bonos a nivel mundial.

Los economistas del Banco Central Europeo también señalaron que el aumento de los precios de la energía, agravado por la agresión contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, ha sido el principal factor detrás del incremento de la inflación de la zona euro hasta el 3,3 %, y destacaron que el actual shock presenta diferencias fundamentales con la ola inflacionaria de 2021 y 2022.