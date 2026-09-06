El régimen israelí ordena la evacuación de sus ciudadanos: ¡Abandonen Jordania, Egipto y Catar de inmediato!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):el Consejo de Seguridad Nacional del régimen sionista, en vísperas del inicio de las festividades religiosas judías, mediante la publicación de un comunicado actualizado, incrementó drásticamente los niveles de alerta de viaje para sus ciudadanos.

Según este informe, publicado por el medio Ynet, este organismo de seguridad, al referirse al aumento de las tensiones regionales y a lo que denominó «amenazas continuas contra los israelíes y los judíos en el extranjero», pidió a los ciudadanos de este régimen que se abstengan de residir o viajar a varios países árabes e islámicos.

Nivel de alerta cuatro: evacuación inmediata

El Consejo de Seguridad Nacional del régimen sionista situó a Jordania, Catar y Egipto (incluida la península del Sinaí), así como a Somalia, en el nivel más alto de alerta (nivel cuatro). Conforme a esta directiva, se ha pedido a todos los ciudadanos israelíes que se encuentran actualmente en estos países que abandonen dichas zonas a la mayor brevedad posible.

Además de lo anterior, este comunicado también incluye recomendaciones para evitar viajar a Arabia Saudí, Bangladesh, Pakistán, Afganistán, Libia y Argelia.

Este organismo de seguridad también declaró que, debido a sus preocupaciones respecto a las posibles actividades relacionadas con Irán y sus aliados, ante la existencia de riesgos potenciales para los ciudadanos en países como Turquía, la República de Azerbaiyán y los Emiratos Árabes Unidos, se solicita a sus nacionales que permanezcan alerta en dichas regiones.