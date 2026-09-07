Ataque de odio contra una mezquita en Bélgica / El grupo de derechos de los musulmanes de Bélgica reacciona

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): según informó el medio estatal belga VRT, una mezquita en el norte de Bélgica fue blanco de un ataque y actos de vandalismo, en el que los agresores pintaron esvásticas nazis y mensajes de odio en la puerta y las ventanas del recinto, dañando este lugar de culto. Asimismo, se esparcieron excrementos de perro frente a la entrada de la mezquita. El incidente ocurrió en la mezquita Tawfieq, en la ciudad de Schelle, en la provincia de Amberes, y los miembros de la junta directiva de la mezquita descubrieron los daños la mañana del viernes.

Según la agencia de noticias, los miembros de la junta directiva de la mezquita quedaron profundamente conmocionados al descubrir la escena. Antes de la celebración de la oración del viernes, fotografiaron los daños ocasionados y luego limpiaron las huellas del vandalismo. Los responsables de la mezquita también presentaron una denuncia ante la policía contra el autor o los autores desconocidos de este acto.

La policía local de Bélgica confirmó la ocurrencia del incidente y anunció que está siguiendo el asunto con seriedad. Se ha iniciado una investigación para identificar a los autores de este ataque. Mientras tanto, el grupo de vigilancia de los derechos de los musulmanes de Bélgica consideró este acto como una clara manifestación de odio contra los musulmanes y subrayó que no debe considerarse simplemente como un caso ordinario de vandalismo.

Mohamed Amin Chaib, presidente de este grupo, describió el incidente como «odio contra los musulmanes en su forma más pura» y afirmó que un acto de este tipo constituye «una expresión de odio explícita y directa contra los musulmanes». Esta organización también anunció que presentará una denuncia sobre este incidente y pidió a las autoridades belgas que refuercen las medidas de seguridad en torno a las mezquitas.